مرد جاده های ایران در بهشهر

به گزارش خبرنگار مهر در بهشهر، دائمی هفتاد و دو ساله بعد از طی این مسافت شامگاه یکشنبه پس از بازدید از اماکن دیدنی بهشهر، پارک ملی و باغ شاه عباس صفوی در ضیافت شام شهردار بهشهر حضور یافت.

دائمی در این دیدار گفت: این یازدهمین بار است که این مسافت را رکاب می زند و از جوانان خواست با ورزش و تشویق دیگران به رشته های ورزشی از اعتیاد، بیماری و بیکاری مصون بمانند.

شهردا بهشهر نیز با اشاره به شرایط سنی و پشتکار دائمی افزود: این ورزشکار می تواند الگوی خوبی برای تشویق و ترغیب جوانان به ورزش برای ساختن جامعه ای سالم و عاری از هرگونه فساد باشد.

