۲۵ تیر ۱۳۸۶، ۱۰:۳۶

تسهیلات ازدواج استان مرکزی در20 دقیقه پرداخت می شود

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر عامل صندوق مهر امام رضای استان مرکزی گفت: پرداخت تسهیلات در این صندوق در استان طی 20 دقیقه انجام می شود.

محمد تائبی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با راه اندازی سیستم ثبت نام حضوری در دفاتر صندوق در استان متقاضیان ظرف 20 دقیقه تشکیل پرونده داده و به بانک ها معرفی می شوند.

وی این کار را مورد قبول جوانان خواند و خاطرنشان کرد: با این کار صرفه جویی زیادی در زمان رفت و آمد متقاضیان شده است.

تائبی اعتبارات ازدواج پرداخت شده به جوانان را بیش از 50 میلیارد ریال به 16 هزارو 500 نفر عنوان کرد و یادآور شد: استان مرکزی در زمینه پرداخت تسهیلات در کشور پیشتاز است.

صندوق مهر امام رضا یک سال است در استان مرکزی راه اندازی شده است.
