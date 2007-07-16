تسهیلات ازدواج استان مرکزی در20 دقیقه پرداخت می شود

محمد تائبی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با راه اندازی سیستم ثبت نام حضوری در دفاتر صندوق در استان متقاضیان ظرف 20 دقیقه تشکیل پرونده داده و به بانک ها معرفی می شوند .

وی این کار را مورد قبول جوانان خواند و خاطرنشان کرد: با این کار صرفه جویی زیادی در زمان رفت و آمد متقاضیان شده است .

تائبی اعتبارات ازدواج پرداخت شده به جوانان را بیش از 50 میلیارد ریال به 16 هزارو 500 نفر عنوان کرد و یادآور شد: استان مرکزی در زمینه پرداخت تسهیلات در کشور پیشتاز است .