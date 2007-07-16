به گزارش خبرگزاری مهر، با آنکه در هفته های اخیر مقامهای آمریکایی بارها اعلام کرده بودند که در حال حاضر استفاده از گزینه نظامی علیه ایران مطرح نیست و "جرج بوش" رئیس جمهور آمریکا اعتقاد چندانی به طرح های معاون خود برای حمله به ایران ندارد، اما روزنامه گاردین سرمقاله شماره امروز خود را به چاپ مطلبی اختصاص داده که بر اساس آن بوش در اندیشه استفاده از گزینه نظامی علیه تهران است.

با آنکه گفته می شد طرح پیشنهادی "کاندولیزا رایس" وزیر امورخارجه آمریکا برای مقابله با ایران مبنی بر استفاده از دیپلماسی و افزایش فشارهای اقتصادی بر تهران در کاخ سفید پذیرفته شده و دولت آمریکا بر اساس این طرح، سیاست های خود را در قبال ایران پایه گذاری کرده، اما مقامهای کاخ سفید می گویند سرانجام "دیک چنی" توانسته رئیس چجمهور آمریکا را برای حمله به ایران متقاعد کند.

این مقامها گفتند: تغییرعقیده بوش بر اساس جلسات محرمانه ای که در ماه گذشته میان کاخ سفید، وزارت دفاع و وزارت امور خارجه آمریکا برگزار شده صورت گرفته و در این میان معاون بوش نیز فشار زیادی را بر رئیس جمهور وارد می کند تا به هر نحو ممکن تایید نهایی را برای حمله به ایران دریافت کند.

این مقامها معتقدند : با آنکه آمریکا با مشکلات بی شماری در عراق مواجه است، اما به هیچ وجه دوست ندارد تا مسئله هسته ای ایران را حل نشده باقی بگذارد و بوش دوست دارد تا پیش از پایان دوره ریاست جمهوری خود به هر نحو ممکن، مسئله ایران را به سرانجام برساند.

در این گزارش ادعا شده است : آمریکا معتقد است ایران در شش سال گذشته قدرت زیادی پیدا کرده و نفوذ خود در خاورمیانه را نیز گسترش داده، علاوه بر آن ایران در حال تجهیز گروه های شورشی و افغانی نیز هست از همین رو بوش در صدد است تا به هر نحوی که می تواند از قدرت رو به رشد ایران در منطقه جلوگیری کند.

برهمین اساس دیک چنی از مدتها قبل طرح استفاده ازگزینه نظامی در برابر ایران را ارائه کرده بود، اما "کاندولیزا رایس" وزیر امور خارجه و "رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا به شدت با این طرح مخالفت کرده بودند.

گاردین در ادامه می نویسد : سال گذشته بوش طرح مورد نظر رایس را در قبال ایران تایید کرد؛ این طرح مورد تایید انگلیس، آلمان و فرانسه نیز بود و مواردی چون افزایش فشارهای سیاسی بر ایران دربرمی گرفت؛ اما در جلسه ای که ماه گذشته میان بوش، رایس، گیتس و چنی انجام گرفت معاون رئیس جمهور آمریکا به شدت از این طرح انتقاد کرد و گفت : این طرح تا کنون هیچ نتیجه مثبتی را در بر نداشته و بوش نیز به ناچار با نظر چنی موافقت کرد.

در همین رابطه "نیکلاس برنز" معاون وزیر امورخارجه آمریکا که مسئول پرونده ایران در دولت آمریکا نیز هست به گاردین گفت : جلسه ذکر شده همانند یک مانور سیاسی بود مانوری که تا ژانویه 2009 ادامه خواهد داشت.

از سوی دیگر "پاتریک کرونین" رئیس گروه تحقیقات موسسه بین المللی مطالعات استراتژیک آمریکا می گوید : هر چند چنی حامی چندانی در واشنگتن ندارد، ولی اگر بخواهد تمام قدرت خود را بر روی همین یک مسئله ( حمله به ایران ) متمرکز کند، می تواند حرف خود را به کرسی بنشاند.

منابع آگاه در واشنگتن می گویند : بوش و چنی از این نکته آگاهی دارند که طرح آنها برای حمله به ایران هیچ پشتیبانی نخواهد داشت و هیچ کس در آمریکا اعم از جمهوریخواهان و یا دموکرات ها از طرح حمله به ایران حمایت نخواهند کرد از آن گذشته بوش درباره همراهی اسرائیل با آمریکا برای حمله به ایران نیز تردید دارد.

کرونین در این باره معتقد است ک هیچ خط قرمزی درباره ایران وجود ندارد؛ خط قرمز موجود در اسرائیل است و اگر آمریکا مطمئن شود که تل آویو به ایران حمله می کند واشنگتن نیز اقدام مشابهی را انجام می دهد.

گاردین در ادامه می نویسد : در حال حاضر نیمی از 277 ناو جنگی آمریکا در نزدیکی ایران مستقر شده اند، اما مطمئنا تا سال آینده میلادی هیچ حمله ای به ایران انجام نخواهد شد و تا آن زمان آمریکا به استفاده از دیپلماسی درقبال ایران ادامه خواهد داد.