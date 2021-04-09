به گزارش خبرگزاری مهر، رضا عینالهزاده با تشریح بخشی از اقدامات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و تداوم پیگیری مصوبات در سالجاری، اظهار داشت: در راستای رفع موانع تولید ۱۴۰ کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید تشکیل شده در سال گذشته برگزار شده است و از ۶۱۸ پرونده رسیدگی شده در جلسات یاد شده، ۵۱ درصد مصوبات اجرایی شده و ۴۴ درصد نیز در حال اجراست.
وی افزود: با توجه به نامگذاری سال جدید با عنوان سال تولید، پشتیبانیها و مانعزداییها و اهمیت تحقق این امر و رونق بیش از پیش تولید در استان، امسال نیز برنامههای حمایتی مدون سازمان صمت در این حوزه با جدیت دنبال خواهد شد.
معاون امور صنایع سازمان صمت آذربایجانشرقی با اشاره به اقدامات اجرایی در بخش تأمین مواد اولیه پایدار برای واحدهای تولیدی استان و خرید بیواسطه از بورس برای تداوم تولید، افزود: تعداد ۱۵۴ واحد تولیدی اخیراً برای خرید مواد اولیه به بورس معرفی شدهاند و مجموع واحدهای استانی خرید کننده مستقیم از بورس ۳۵۰ واحد صنعتی است.
وی از تعیین تکلیف بدهی معوق، امور مالیاتی، محیط زیست، تأمین اجتماعی، آب، برق و گاز به عنوان بخشی از موضوع مصوبات کارگروه در ۱۲ ماهه سال جهش تولید یاد کرد و بیان داشت: همچنین به تعداد ۳۰۰ فقره به ارزش ۱۵۰ میلیون دلار در بخش اعطای معافیت گمرکی واردات ماشینآلات خط تولید و تکنولوژی ماده ۱۱۹، محقق شده است.
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