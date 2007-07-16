۲۵ تیر ۱۳۸۶، ۹:۴۷

رئیس سازمان اطلاعات مصر به آمریکا رفت

رئیس سازمان اطلاعات مصر که بارها میان تشکیلات خودگردان و رژیم صهیونیستی میانجی گری کرده است، روز گذشته راهی آمریکا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه السفیر،"عمرسلیمان" درحالی روزگذشته سفرخود به آمریکا را آغازکرد؛ هفته گذشته نیز "احمد ابوالغیط" وزیرامورخارجه مصر در واشنگتن با مقامهای بلندپایه آمریکایی ازجمله "کاندولیزا رایس" وزیرامورخارجه دیدار کرد.

قراراست رئیس سازمان اطلاعات مصر دردیدار با مقامهای آمریکایی، درباره اوضاع خاورمیانه و همچنین روابط دوجانبه بین قاهره و واشنگتن بحث و تبادل نظر کند.

سفر "عمرسلیمان" به واشنگتن ازاین جهت قابل توجه است که این مقام مصری هرازچندگاهی برای میانجی گری میان فلسطینیان و اسرائیلی ها در سرزمین های اشغالی حضور پیدا می کند.

رایس در دیدار ابوالغیط گفته بود : با وجود روابط خوب میان کاخ سفید و حکومت مبارک، مردم مصر احساس منفی نسبت به دولت آمریکا دارند.

