به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت الاسلام والمسلمین اکبری از آزادسازی ۹۰ کیلومتر دیگر از کل نوار ساحلی متصرفه در مازندران خبر داد و ضمن مثبت ارزیابی کردن اقدامات شورای حفظ حقوق بیت المال از پیگیری مجدانه این شورا در آزادسازی سواحل، افزود: با تلاش‌های اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال و دیگر سازمان‌های مرتبط در سال گذشته، ۴۰۸ کیلومتر از نوار ساحلی مازندران در دسترس عموم قرار گرفت.

وی با اشاره به دستور و تأکیدات رئیس قوه قضائیه مبنی بر آزادسازی سواحل دریای خزر بویژه آزادسازی مجتمع فرهنگی و آموزشی قوه قضائیه و همچنین مصوبه سفر استانی رئیس قوه قضائیه گفت: جلوگیری از تخریب و آلودگی سواحل، توسعه پایدار در مناطق ساحلی، تضمین حق بهره‌برداری عمومی از سواحل و ساماندهی استفاده از سواحل کشور بر اساس ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه در قالب طرح جامع ساماندهی سواحل کشور وظیفه همه دستگاه‌ها بویژه دستگاه قضائی است و در همین راستا آزادسازی حریم ۶۰ متری ساحل مجتمع رفاهی و تفریحی قوه قضائیه در ساری نیز پیشتر انجام شد و این امر بیانگر اراده قوی دستگاه قضا برای آزادسازی سواحل شمال کشور است.

رئیس کل دادگستری استان مازندران از تلاش جدی دستگاه قضائی در آزادسازی مابقی اراضی ساحلی که حدود ۱۶ کیلومتر آن توسط نهادهای دولتی و ۲۳ کیلومتر توسط اشخاص حقیقی تصرف شده خبر داد و تصریح کرد: شورای حفظ حقوق بیت المال مجدانه پیگیر آزادسازی سواحل برای عموم بوده و عملیات اجرای آن با همکاری دستگاه‌های ذیربط آغاز شده است.