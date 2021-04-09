۳۸۰ بیمار مشکوک به کرونا درمراکز درمانی قم بستری هستند/ فوت ۳ نفر

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم محمدرضا قدیر با اشاره به پذیرش ۹۵ نفر در ۲۴ ساعت گذشته در اورژانس مراکز درمانی قم با تشخیص احتمالی و مشکوک به کرونا گفت: ۸۸ نفر از این افراد در بخش‌های درمانی بیمارستان‌های قم بستری شده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به اینکه ۶۶ نفر از کسانی که در روزهای گذشته بستری بودند مرخص شده‌اند، افزود: در حال حاضر ۳۸۰ نفر مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های قم بستری هستند که حال ۵۴ نفر از آن‌ها وخیم است.

وی ادامه داد: متأسفانه در ۲۴ ساعت گذشته، ۳ بیمار از بیماران کرونایی جان خود را از دست داده‌اند.

قدیر تعداد تست‌های گرفته شده کرونا را ۱۳۶۷ مورد عنوان کرد و گفت: نتیجه ۳۵۷ تست در استان، مثبت بوده است.