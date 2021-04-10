فشار بر شرکتهای فناوری برای مقابله با سواستفاده آنلاین از کودکان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس اسوسیشن، به گفته وزیر کشور انگلیس شرکتهای بزرگ فناوری مانند فیس بوک و گوگل باید اقدامات قدرتمندتری علیه سواستفاده جنسی از کودکان در فضای آنلاین انجام دهند.
«پریتی پتل» وزیر کشور انگلیس همراه دیگر وزرای کشورهای عضو اتحادیه «فایو آیز» اعلام کرد شرکتهای فناوری باید درباره پیشرفت خود در مبارزه با چنین محتوایی شفافتر عمل کنند. این اتحادیه شامل وزرای آمریکا، کانادا، نیوزلند و استرالیا و انگلیس است که طیف گستردهای از اطلاعات را با یکدیگر به اشتراک میگذارند.
سال گذشته تعدادی از شرکتهای اینترنتی بزرگ «اصول داوطلبانه ای برای مقابله با سواستفاده جنسی آنلاین از کودکان» امضا کردند. این سند توسط ۵ کشور مذکور تهیه شده بود و چهارچوبی برای مقابله با چنین محتوایی برای شرکتها فراهم میکرد. همچنین این سند شامل دستورالعملی برای بررسی فرایندهای ایمنی و چگونگی اتخاذ گامهایی برای جلوگیری از اشتراک گذاری محتوای مربوط به سواستفاده بود.
اما در جلسه جدید این ۵ کشور، وزرا از شرکتهای فناوری خواستند شفافتر عمل کنند. همچنین وزیر کشور انگلیس به نگرانیهایی درباره تأثیر رمزگذاری سر به سر اشاره کرد که فیس بوک قصد دارد در سرویسهای مختلف خود از جمله فیس بوک مسنجر و اینستاگرام از آن استفاده کند.
در این جلسه اشاره شد رمزگذاری سر به سر احتمالاً سبب میشود گزارشهای مربوط به سواستفاده جنسی از کودکان به «مرکز ملی کودکان گمشده و مورد استفاده قرار گرفته» تا٧٠ درصد کاهش یابد.
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