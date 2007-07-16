ترکیه در پروژه های تجاری کرانه باختری مشارکت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه اسرائیلی جروزالم پست نوشت : این پروژه ها چیزی شبیه به پروژه ای خواهد بود که آنکارا می خواست در سال 2006 در گذرگاه " ایرز" بسازد.

مقامهای ترکیه گفتند که گذرگاه اصلی تجاری غزه در " کارنی" که از 12 ژوئن بسته شده، یکی از مکانهای اشاره شده است. با این وجود این مقامها گفتند که این مسئله محور گفتگوها نخواهد بود.

به گفته این مقامها، درخواستها برای بحث و مذاکره از طریق سفارت ترکیه در تل آویو به آنکارا منتقل شده است.

این درخواستها در زمانی صورت می گیرد که سازمانهای بین المللی و سازمان ملل متحد خواستار باز کردن گذرگاه کارنی با ظرفیت کامل آن هستند. این گروه ها به گزارش کرانه باختری اشاره می کنند که هفته گذشته منتشر شد و نشان داد که در ماه گذشته ، 3 هزار و 190 تجارت متوقف شده اند و درنتیجه آن 65 هزار نفر کار خود را از دست داده اند.

" بسیم خوری" رئیس فدراسیون صنایع فلسطین در یک کنفرانس خبری در بیت المقدس روز گذشته گفت:" این امر بسیار فوری است؛ صحبت درباره فروپاشی کلی اقتصاد غزه است."

کارنی از زمانی که حماس ماه گذشته غزه را تحت کنترل خود در آورد، به دلایل امنیتی و فنی بسته شده است.