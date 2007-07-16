صندوق مهر رضا به 10 هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر وزیر کار و امور اجتماعی امروز صبح در مراسم سالگرد تاسیس صندوق مهر امام رضا (ع) اظهار داشت: صندوق مهر امام رضا (ع) با اولین نشست دولت نهم در مرقد مطهر امام رضا (ع) به تصویب و شروع بکار کرد.

محمد جهرمی اظهار داشت: در زمینه حل مسائل و مشکلات ازدواج ، مسکن و اشتغال جوانان که نیاز به منابع زیادی دارد، صندوق درصدد امضای تفاهم نامه به بانک‌های کشور جهت تامین این منابع بر آمد.

وی تصریح کرد: افتتاح حساب مهر امام رضا (ع) نزد بانک‌های کشور باعث جمع آوری بخشی از منابع مورد نیاز جهت حل مشکلات و مسائل جوانان خواهد بود.

وزیر کار و امور اجتماعی افزود: صندوق مهر امام رضا (ع) در جهت تشویق به سپرده گذاری مردم در بانک‌ها ، علاوه بر اهدای جوایز از محل سپرده ها ، جوایزی نیز از طریق منابع دولتی صندوق اهدا خواهد کرد.

جهرمی افزود: جهت تامین بخشی از هزینه های مورد نیاز برای ایجاد اشتغال ، مسکن وا زدواج جوانان حداقل 10 هزار میلیارد تومان منابع لازم است که باید از طریق اطلاع رسانی و حتی تبلیغات به آن دست یافت.

وی بیان داشت: با افتتاح حساب 8888 نزد بانکهای کشور دریافت کمک‌های مردمی تاکنون مبلغ 10 میلیارد تومان جمع آوری شده است.

وزیر کار وامور اجتماعی جمعیت زیر 25 سال کشور را سرمایه های آینده صندوق مهر امام رضا (ع) یاد کرد و گفت: حدود 35 میلیون نفر از جمعیت کل کشور جوانان زیر 25 سال هستند که صندوق می تواند با استفاده از این سرمایه آینده بهتری را رقم بزند.