ابومازن در دستوری خواستار انحلال گروه های مقاومتی شده است که آنها را شبه نظامی خوانده است .



بر اساس توافق میان رژیم صهیونیستی و رئیس تشکیلات خودگردان، ابومازن متعهد شد تمام گروه های مبارز فلسطینی را که از آنها به عنوان شبه نظامی یاد می کند، خلع سلاح کرده و از آنها تعهد بگیرد به عملیات ضد اشغالگری پایان دهند و در مقابل اسرائیل هم به ابومازن قول داد تا حدود 200 عضو جنبش فتح و برخی گروه های همپیمان آن را تحت پیگرد قرار ندهد.



کابینه ایهود اولمرت نخست وزیر رژیم صهیونیستی، این تصمیم را حمایت از ابومازن خوانده است



اعضای گردان های شهدای الاقصی شاخه نظامی جنبش فتح به ابومازن رهبر این جنبش تعهد دادند تا در چارچوب حمایت از وی، به عملیات ضد اسرائیلی پایان داده و سلاح های خود را به دستگاههای وابسته به وی تحویل دهند و در مقابل اسرائیل هم از تحت پیگرد قرار دادن حدود 200 عضو فتح و چند گروه دیگر خودداری کند.



توافق ابومازن و رژیم صهیونیستی در آستانه دیدار امروز ابومازن و نخست وزیر رژیم صهیونیستی صورت گرفته است.

مفاد توافق ابومازن و اسرائیل برای توقف مقاومت به این شرح است :

تعهدات فتح : 1- توقف عملیات ضد اسرائیلی 2- باقی ماندن اعضای تحت پیگرد به مدت یک هفته در مناطق خودگردان 3- اینکه تردد آنها در مناطق محل اقامت آنها تا مدت سه ماه منحصر باشد و پس از پایان مدت مذکور، می توانند در کرانه باختری تردد کنند.



تعهدات اسرائیل : خودداری از ترور افراد تحت پیگرد از جنبش فتح 2- آزادی 250 اسیر فتح و اجازه دادن به 5 تن از رهبران فتح از جمله نایف حواتمه و فاروق القدومی برای بازگشت محدود به کرانه باختری



این در حالی است که رسانه ها گزارش دادند که این توافق مورد رضایت کامل محافل صهیونیستی قرار ندارد.



حماس این توافق را تلاش برای نابودی روح مقاومت قلمداد کرده است، این جنبش خواستار ادامه خط مقاومت بر ضد صهیونیستهای اشغالگر برای آزادی سرزمین فلسطین از چنگال آنها شده است.



در این زمینه فایز رشید تحلیلگر سیاسی عرب گفته است : به اعتقاد من، توافق ابومازن و اسرائیل، بازی ومعامله بسیار خطرناکی است که حق مشروعی را که سازمان ملل متحد و تمام قوانین بین المللی تایید کرده است به اینکه هر ملت تحت اشغال، حق مقاومت در برابر اشغالگران از جمله مبارزه مسلحانه را دارد.



به گفته وی، متاسفانه مردم فسطین در کرانه باختری و نوار غزه با مسئله ای به نام تشکیلات خودگردان روبرو هستند که در حقیقت هیچ قدرتی از خود ندارد، یعنی هر نظامی و پلیس اسرائیلی هر وقت اراده کند به راحتی می تواند در مقابل بالاترین مقام تشکیلات خودگردان در ایست های بازرسی بایستد؛ این معنایش چیست جز اینکه ملت فلسطین همچنان تحت اشغال هستند.



حق ملت فلسطین ، مقاومت تا دستیابی به حقوق غصب شده اش است. ابومازن دستور جمع آوری سلاح مقاومت را صادر کرده است و مبارزان را شبه نظامی توصیف کرده است، در حالی که نباید با مبارزان در حالی که ملتی تحت اشغال قرار دارند، به عنوان شبه نظامی برخورد کرد.



به گفته تحلیلگر عرب، مسئله دوم تدابیر بسیار ناچیز رژیم صهیونیستی است تدابیر محدود رژیم اسرائیل همانند هویج کوچکی است که نوعی تلاش برای کم رنگ نشان دادن عنادورزی اسرائیل با ملت فلسطین به شمار می رود.

اما پرسش هایی که مطرح است اینکه آیا این توافق، گامی برای تقویت جایگاه ابومازن در تقابل با حماس است ؟ چه تضمینی برای پایبندی رژیم صهیونیستی به این توافق وجود دارد؟



اسماعیل رضوان از رهبران حماس در واکنش به این توافق می گوید : حق ملت فلسطین برخورداری از آرامش و رفاه و امنیت است، هدف این توافق، راس مقاومت و توقف هرگونه مقاومت بر ضد دشمن صهیونیست است، ما به وعده های دروغین صهیونیست ها هیچ اعتماد واطمینانی نداریم، این توافق به وحدت وانسجام ملت فلسطین ضربه می زند، مقاومت استراتژی حماس است، حق ملت فلسطین مقاومت است و نباید در سایه ادامه تجاوزات صهیونیست ها و اشغالگری آنها، مقاومت را متوقف کرد.



به هر حال ابومازن در حالی این بازی خطرناک را با سرنوشت ملت فلسطین آغاز کرده است که خود به خوبی می داند ماهیت رژیم صهیونیستی، تجاوزگری و ادامه اشغالگری است و هرگز این رژیم حتی به وعده های بسیار ناچیز هم عمل نمی کند چه رسد به اینکه بخواهد حقوق مشروع و غصب شده یک ملت را به آنها برگرداند و قطعا ابومازن و همپیمانان وی باید پاسخگوی ملتی باشند که همچنان از اشغالگری، محاصره و ظلم مستمر صهیونیستهای غاصب رنج می برند و یقینا به آسانی خیانت ابومازن به آرمانهای خود را فراموش نخواهند کرد.