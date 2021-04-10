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۲۱ فروردین ۱۴۰۰، ۱۱:۱۱

آخرین وضعیت مدافع تیم ملی؛

تایید مذاکره حسینی با باشگاه یونانی و پیشنهاد سه ساله ترابوزان

تایید مذاکره حسینی با باشگاه یونانی و پیشنهاد سه ساله ترابوزان

مدیر برنامه سیدمجید حسینی مدافع تیم ملی فوتبال ایران ضمن تایید پیشنهاد یک باشگاه یونانی به این بازیکن، از پیشنهاد «خوب» باشگاه ترابوزان ترکیه برای تمدید قرارداد سه ساله خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شرایط سیدمجید حسینی مدافع ایرانی تیم فوتبال ترابوزان اسپور برای ماندن در این تیم یا جدایی از جمع بازیکنان ترابوزان در پایان فصل هنوز مشخص نیست. ماه هاست که خبرهای مختلفی از مذاکره تیم‌های اروپایی با حسینی رسانه‌ای شده اما هنوز سرنوشت این مدافع ایرانی مشخص نشده است.

علیرضا پیکان مدیر برنامه حسینی در تازه‌ترین مصاحبه خود با نشریه «sdna» یونان، مذاکره باشگاه پاناتینایکوس با موکل خود را رد کرد و گفت: باشگاه آاِک به حسینی علاقه مند است و با این باشگاه در حال مذاکره‌ایم.

وی تاکید کرد: گزینه انتقال حسینی به یونان باز است اما گزینه‌های دیگری هم وجود دارد.

مدیر برنامه حسینی خاطرنشان کرد: باشگاه ترابوزان اسپور پیشنهاد خوبی برای تمدید قرارداد حسینی به مدت سه سال دیگر به ما ارائه کرده است. تمام پیشنهادات را بررسی می‌کنیم و در پایان ماه (آوریل) تصمیم گیری خواهیم کرد.

کد مطلب 5185403

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