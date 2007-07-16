۲۵ تیر ۱۳۸۶، ۱۱:۵۸

ثمره هاشمی به مهر خبر داد:

نشست مشترک وزارت کشور و شورای نگهبان درباره انتخابات مکانیزه

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: ظرف امروز و فردا، وزارت کشور و شورای نگهبان در یک نشست مشترک، چگونگی برگزاری مکانیزه انتخابات مجلس هشتم را بررسی خواهند کرد.

سید مجتبی ثمره هاشمی معاون سیاسی وزیر کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب ، اظهار داشت: رای‌گیری مکانیزه به صورت جدی در دستور کار وزارت کشور قرار دارد.

وی در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص انتخاب جایگزین های مدیران مستعفی برای انتخابات مجلس، گفت: طبق قانون جایگزین مدیرانی که برای شرکت در انتخابات مجلس هشتم، از سمت های خود استعفا کرده اند، ظرف یک ماه مشخص می شود.

معاون سیاسی وزیر کشور، در خصوص زمان آغاز فعالیت رسمی ستاد انتخابات وزارت کشور نیز اظهار داشت: این ستاد یک ماه تا 40 روز قبل از ثبت نام تشکیل می شود و اکنون نیز در حال انجام کارهای انتخاباتی است.

ثمره هاشمی در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص انتصاب روسای سازمان مدیریت استانها با توجه به تغییر ساختار‌این سازمان، ‌تصریح کرد: از آنجا که اکنون ریاست سازمان مدیریت استانها بر عهده معاون استاندار است، لذا وزیرکشور پس از هماهنگی با سازمان مدیریت حکم را صادر می کند.

