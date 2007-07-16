ترکیب تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان کشورمان مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون کشتی اسامی نفرات شرکت کننده تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان کشورمان را برای شرکت در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا که از تاریخ 17 مرداد ماه سالجاری به مدت یک هفته در شهر تایچونگ کشور تایوان برگزار خواهد شد به شرح زیر اعلام کرد:

کشتی فرنگی:

42 کیلو: رامین باستانی

46 کیلو: سامان عبدولی

50 کیلو: محمد حاتمی

54 کیلو: علی ذکایی مهر

58 کیلو: محمدزاده حسن

63 کیلو: علی اصغرخانی

69 کیلو: وحید بیدار

76 کیلو: روح ا... حسینی‌زاد

85 کیلو: مجتبی ممی زاده

100 کیلو: شهریار ابراهیم زاده

سرمربی: حسام‌الدین جعفری مربیان: محسن سوریان- عزیز ناقوسی- بهروز حضرتی پور- طاهر مهدی لو سرپرست: بهرام حسین زاده داور: اردوان صاحب- محمد ربیع پور

کشتی آزاد:

42 کیلو: عبداله فولادوند

46 کیلو: لطیف مومنی

50 کیلو: بهنام احسان پور

54 کیلو: مهران نصیری

58 کیلو: مرتضی رضایی

63 کیلو: مصطفی نظری

69 کیلو: امید حسن تبار

76 کیلو: رضا افضلی

85 کیلو: دانیال چوبانیان

100 کیلو: احسان الهیاری

سرمربی: غلامرضا محمدی مربیان: نادر ناظری- نادر رحمتی- علی خدائی- حسن تقی زاده مدیر فنی:‌ قدیر نخودچی سرپرست: کیومرث محرابی داور: سیدعلی گرمرودی- طاهر زنگنه سرپرست کل: عارف ربطی.