هنر پس از انقلاب اسلامی در جامعه تجلی یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمدعلی آل هاشم عصر امروز شنبه در دیدار فعالان عرصه هنر انقلاب با وی به مناسبت هفته هنر در تبریز گفت: روز هنر انقلاب را به همه هنرمندان که در عرصه هنرهای هفت‌گانه یا به قولی هشت‌گانه فعالیت می‌کنند تبریک می گویم.

وی ادامه داد: هنرمندان با خلق آثار بدیع، آنچه را که افراد عادی از درک آن عاجز بوده‌اند، برای همگان قابل فهم می‌کنند.

امام جمعه تبریز گفت: عکاسی، خطاطی، نقاشی، مجسّمه‌سازی، آهنگ‌سازی، فیلم‌سازی، تئاتر، معماری، طرّاحی، طراحی کاریکاتور و… امروزه دیگر از بخش‌های ثابت و جذاب زندگی جوامع انسانی شمرده می‌شوند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی تصریح کرد: هیچ اندیشه‌ای بی هنر ماندنی نیست، متفکران می‌اندیشند و هنرمندان آن اندیشه را می‌سازند.

به گفته وی، هنرمندان متعهد، با شناخت جایگاه والای خویش و به پشتوانه معارف غنی اسلامی، می‌توانند هنر را تواناترین و زیباترین وسیله هدایت ملت‌ها، به سوی عدالت خواهی و آزادی و خداجویی برگزینند.

امام جمعه تبریز افزود: اثر هنری، باید در چشمه حقیقت غوطه خورده و به مقتضیات زندگی پاسخ گوید تا مورد توجه و عنایت مردم شود.

وی گفت: اثری که صادق است و تلخ و شیرین زندگی را با مردم در میان می‌گذارد، صمیمانه می‌تواند با آنان ارتباط برقرار کند و زمینه‌های رشد و هدایت آنان را پا بر جا نماید. هنر چون مذهب و ادبیات، از گذشته تا به حال، از ارکان اصلی زندگی بشر بوده و هست.