شهر فرح آباد عهد صفوی لب به سخن گشود

کارشناس باستان شناسی و سرپرست پروژه گمانه زنی کاخ جهان نمای ساری با بیان مطلب فوق در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری ، هدف از ساماندهی این بنای تاریخی را دستیابی به بقایای معماری اصلی بنا و بازسازی نقشه کاخ از روی اسناد و مدارک و یا نقشه های باستان شناسی جهت ارائه و معرفی به پژوهشگران،جهانگردان و دوستداران فرهنگ و ادب و اجرای طرح های تفریحی و توریستی در محوطه کاخ بیان کرد.

یزدان نورانی خاطر نشان کرد :هیئت باستان شناسی گمانه زنی کاخ جهان نما در پژوهشی میدانی که به مدت 40 روز به طول انجامید و 24 گمانه آزمایشی در جهات مختلف کاخ موفق به کشف بسیاری از مجهولات مورد نظر کارشناسان این پروژه شد.

وی افزود: :نتیجه این پروژه کشف پدیده های فرهنگی با ارزشی چون، عناصر معماری، وجود سفالینه های شاخص دوره صفوی، قطعات زیبای کاشی تزئینی با نقوش گیاهی و نقاشی زیبا بر روی گج را می توان نام برد.

نورانی یاد آور شد: تنوع، کثرت و غنای یافته های فرهنگی نشان از اعتلای فرهنگی قابل توجه و شهری آباد و پیشرفته در گذشته(دوره صفویه) در این منطقه دارد.

نورانی ابراز امیدواری کرد: در آینده نزدیک با اجرای برنامه های پژوهش باستان شناسی زمان بندی شده و سیستماتیک به توان به اسناد و مدارک معتبری دست یابند تا به مدد آن ویژگی های هنر، معماری، کاشیکاری و صنعت سفال سازی در عصر صفوی دست یافت.

کارشناس باستان شناسی عنوان کرد: در نوشته های مورخین و جهانگردان کاخ جهان نما ساری بنایی بسیار مجلل و زیبا در دو طبقه توصیف شده است که با کاشی های نفیس معرق و نقاشی های زیبا تزئین شده بود.

وی با اشاره به شهر قدیم فرح آباد در 28 کیلومتری شمال ساری تصریح کرد: در منطقه فرح آباد فعلی شهر بسیار آبادی وجود داشته که در زمان شاه عباس اول در سال 1021-1020 هجری قمری با استفاده از شیوه شهرسازی اصفهانی دوره صفوی ساخته شده بود.

به گفته وی هسته مرکزی این شهر بنایی مستعطیل شکل داشت. اطراف آن با دکان ها و مغازه ها احاطه شده بود و در جنوب آن مسجد قدیمی با گنبدی عظیم و در جنوب این شهر زیبا کاح جهان نمای فعلی ترسیم شده بود.