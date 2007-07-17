- مسابقات کیک بوکسینگ نوجوانان و جوانان استان مرکزی در مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد اراک برگزار شد.در این مسابقات ‪ ۷۰‬ورزشکار از شهرهای ساوه، اراک ، زرندیه و دلیجان در دو گروه سنی جوان و نوجوان با هم به رقابت پرداختند. در پایان این مسابقات دررده سنی نوجوانان تیم کانون امام خمینی(ره) اراک اول و تیم‌های دلیجان و ساوه به ترتیب دوم وسوم شدند. همچنین باشگاه ‌آلومینیوم ، پنج مرداد وهلال احمر اراک نیز به ترتیب عنوانهای برتر تیمی رده سنی جوانان را کسب کردند.

- مسابقات انتخابی جودو جوانان استان مرکزی درمجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد با حضور 130 ورزشکار در قالب 13 باشگاه فعال جودو استان تحت نظر هیات جودو استان مرکزی در اراک برگزار شد. این مسابقات یک روزه با قهرمانی تیم ساوه پایان یافت و تیم‌های پنج مرداد، بسیج به ترتیب دوم و سوم شدند. در پایان این رقابتها در وزن های مختلف علیرضا تهمتن ، امیر نیک نژاد، فرهاد دوری، علی ایمانی و حسین یاری همگی ازساوه و مرتضی صابری و محسن منصوری هر دو از اراک اول شدند.