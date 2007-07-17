- مسابقات کیک بوکسینگ نوجوانان و جوانان استان مرکزی در مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد اراک برگزار شد.در این مسابقات ۷۰ورزشکار از شهرهای ساوه، اراک ، زرندیه و دلیجان در دو گروه سنی جوان و نوجوان با هم به رقابت پرداختند. در پایان این مسابقات دررده سنی نوجوانان تیم کانون امام خمینی(ره) اراک اول و تیمهای دلیجان و ساوه به ترتیب دوم وسوم شدند. همچنین باشگاه آلومینیوم ، پنج مرداد وهلال احمر اراک نیز به ترتیب عنوانهای برتر تیمی رده سنی جوانان را کسب کردند.
- مسابقات انتخابی جودو جوانان استان مرکزی درمجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد با حضور 130 ورزشکار در قالب 13 باشگاه فعال جودو استان تحت نظر هیات جودو استان مرکزی در اراک برگزار شد. این مسابقات یک روزه با قهرمانی تیم ساوه پایان یافت و تیمهای پنج مرداد، بسیج به ترتیب دوم و سوم شدند. در پایان این رقابتها در وزن های مختلف علیرضا تهمتن ، امیر نیک نژاد، فرهاد دوری، علی ایمانی و حسین یاری همگی ازساوه و مرتضی صابری و محسن منصوری هر دو از اراک اول شدند.
- تیم اراک قهرمان نخستین دوره مسابقات انتخابی کونگ فو بانوان استان مرکزی شد.در این مسابقات یک روز که با حضور 33 ورزشکار شهرستانهای استان مرکزی درسالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد اراک برگزار شد، تیمهای ساوه و خمین به ترتیب دوم و سوم شدند. در پایان این مسابقات فاطمه رحمتی ، مریم صفدری و فریبا فیروزی از اراک ، انسیه حسنی از خمین و مریم محمدی از اراک عناوین برتر را به خود اختصاص دادند. همچنین فاطمه نادری و بهاره حیدری از اراک ، سارا رحیمیان و فاطمه صادق لو از ساوه و الهام نوروزی از اراک مقامهای برتر اوزان خود را کسب کردند و فریبا فیروزی از اراک به عنوان بهترین مبارز این دور از مسابقات معرفی شد. نفرات برتر این دور از مسابقات به مسابقات قهرمان کشوری کونگ فو بانوان که از چهارم تا ششم مرداد ماه جاری در استان اصفهان برگزار میشود راه یافتند.
- تیم بانوان استان مرکزی با کسب عنوان دوم لیگ حذفی به لیگ برتر ایروبیک کشور راه یافتند. رییس هیات آمادگی جسمانی استان مرکزی گفت : بانوان استان در لیگ حذفی با تیمهای تهران الف و ب، حومه تهران، کرج، قم و سمنان هم گروه بودند توانستند عنوان دوم را کسب کرده و به لیگ برتر ایروبیک کشور راه پیدا کنند. ناصر طاهری افزود : مسابقات لیگ برتر ایروبیک بانوان کشور مرداد ماه در تهران برگزار می شود.
- مسابقات چند جانبه هاکی کشور با حضور تیم های ملی با عنوان یادواره شهدای ورزشکار استان مرکزی شامگاه گذشته در اراک آغاز شد. دراین مسابقات که به مدت دو روز در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد اراک برگزارمی شود، تیم های ملی هاکی الف و ب ، گلستان، ایلام و مرکزی به صورت دوره ای با هم به رقابت میپردازند. درنخستین دیداراین رقابتها تیم مرکزی با نتیجه ۲ بر یک از سد تیم گلستان گذشت و تیم ملی الف ۳بر صفر تیم ایلام را شکست داد. این مسابقات باهدف آمادگی تیم ملی ایران برای مسابقات آسیایی ماکائو در اراک برگزار شد.
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