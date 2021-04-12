آمار مبتلایان به بیماری کرونا در زنجان نگران کننده است

پرویز قزلباش در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ارائه خدمات سرپایی به بیماران مبتلا به کرونا در دانشگاه علوم پزشکی زنجان برای بستری موقت بیماران راه اندازی شده است.

وی اظهار کرد: مرکز اصلی خدمات سرپایی به بیماران مبتلا به کرونا در بیمارستان بهشتی برای بیمارانی است که فقط نیاز به اکسیژن یا دارو دارند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان با بیان اینکه تعداد مبتلایان به بیماری کرونا در استان نگران کننده است، گفت: طی چند روز گذشته بستری‌ها و پی سی آر های مثبت در استان روند صعودی داشته و این اصلاً خوب نیست و نشان می‌دهد که مردم بهداشت فردی و اجتماعی را رعایت نکردند.

قزلباش تاکید کرد: در زمان حاضر ۳۰ تا ۴۰ بیمار بد حال در انتظار ورود به بخش آی سی یو هستند.

وی با بیان اینکه شیوع موج چهارم کرونا در زنجان بسیار نگران کننده است، ابراز داشت: مرکز بهداشتی ولیعصر زنجان همچنان مرکز اصلی بستری بیماران کرونایی است و برخی از بخش‌های غیر کرونایی به کرونا تبدیل شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان بر لزوم تقویت زدن ماسک در استان تاکید کرد و ابراز داشت: باید بهداشت فردی و اجتماعی در استان تقویت شود.