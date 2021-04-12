دومین فصل بدِ سایپا با خط حمله ضعیف/ «نارنجی» در خطر قرمز شدن!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سایپا که همچون فصل گذشته دوران خوبی را سپری نمی‌کند و سایه سنگین سقوط به لیگ یک را بالای سر خود احساس می‌کند، در هفته بیستم رقابتهای لیگ برتر نیز مقابل مس رفسنجان با یک گل شکست خورد که این دهمین شکست این تیم تهرانی در فصل بیستم بود.

سایپا به همراه استقلال، پرسپولیس، سپاهان و ذوب آهن یکی از ۵ تیمی است که در همه ادوار لیگ برتر حضور داشته است. این تیم که سابقه قهرمانی لیگ برتر را هم دارد و معمولاً یکی از تیم‌هایی است که در نیمه بالای جدول قرار دارد و فصل را با رده‌ای آبرومند به پایان می‌رساند، در دو فصل اخیر دچار افت در نتیجه‌گیری شده تا جایی که در این فصل به شدت خطر سقوط به دسته پایین‌تر را احساس می‌کند.

نارنجی پوشان فصل گذشته را هم خوش شانس بودند که با تنها ۲ امتیاز اختلاف نسبت به پارس جنوبی جم در لیگ برتر ماندگار شدند؛ آن هم در حالی که تفاضل گل شان از این تیم ضعیف‌تر بود.

شاگردان ابراهیم صادقی نه تنها در این فصل با ۱۸ امتیاز در رده سیزدهم قرار دارند و تنها ذوب آهن، نساجی و ماشین سازی را پایین‌تر از خود می‌بینند، بلکه با ۱۰ گل زده ضعیف‌ترین خط حمله مسابقات را هم دارند.

سایپا به همراه پرسپولیس، سپاهان، مس رفسنجان، فولاد، گل گهر، صنعت نفت، پیکان و شهرخودرو تیم‌هایی هستند که از ابتدای فصل تغییر فنی نداشته و به همراه پرسپولیس و مس رفسنجان، فولاد تیم‌هایی هستند که با مربیان فصل گذشته شان لیگ را شروع و تا اینجای کار ادامه داده‌اند.

تیم فوتبال سایپا بعد از ۲۰ بازی با ۱۸ امتیاز در جایگاه سیزدهم قرار دارد و این در حالی است که ذوب آهن با ۱۹ بازی و ۱۷ امتیاز، نساجی با ۲۰ بازی و ۱۶ امتیاز دو تیم پایین‌تر از سایپا هستند و با کوچک‌ترین لغزش از سوی شاگردان ابراهیم صادقی، می‌توانند از این تیم عبور کرده تا نارنجی پوشان رسماً به منطقه قرمز جدول سقوط کنند.