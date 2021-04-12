به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «سامح شکری» وزیر خارجه مصر جدیدترین مواضع خود در قبال پرونده سد النهضه را اعلام کرد. وی در این خصوص گفت: تلاش ها برای دستیابی به توافق پیرامون سد النهضه ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، وی ضمن متهم ساختن اتیوپی به کارشکنی در مسیر دستیابی به توافق درباره سد النهضه، گفت: متأسفانه شاهد آن هستیم که اتیوپی به توافقنامه هایی که از سال ۲۰۱۵ در این زمینه امضاء شده است، پایبند نیست.

این مقام مصری همچنین تصریح کرد: اگر قرار باشد امنیت آبی مصر با مخاطره مواجه شود، قاهره نیز به منظور مقابله با این مسأله گزینه های خاص خود را دارد. اگر امنیت آبی مصر با مشکل مواجه شود، اقدامات لازم را انجام می دهیم.

چندی پیش نیز «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر در این خصوص تأکید کرده بود: بحران سد النهضه باید یک توافق قانونی میان طرف‌های مختلف حاصل کند؛ توافقی که بتواند خواسته‌ها و حقوق مصر را تأمین کند.

رئیس جمهور مصر در ادامه تصریح کرد: توافقی که می‌بایست میان سه کشور مصر، اتیوپی و سودان در خصوص سد النهضه حاصل شود، باید الزام آور باشد به گونه‌ای که تمامی طرف‌ها به آن عمل کنند.

سودان و اتیوپی فرایند آبگیری از سد النهضه را آغاز و اعلام کرده‌اند این فرایند ۳ سال به طول خواهد انجامید. این درحالی است که مصر درخواست کرده است فرایند مذکور در طول مدت زمان ۱۰ سال انجام شود.