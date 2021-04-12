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۲۳ فروردین ۱۴۰۰، ۸:۵۰

رئیس مجتمع آموزشی، پژوهشی و درمانی پیامبر اعظم (ص) بندرعباس:

پنجمین بخش کووید ۱۹در بیمارستان شهیدمحمدی بندرعباس راه اندازی شد

پنجمین بخش کووید ۱۹در بیمارستان شهیدمحمدی بندرعباس راه اندازی شد

بندرعباس - رئیس مجتمع آموزشی و درمانی پیامبر اعظم(ص) گفت: با راه‌اندازی دومین بخش آی.سی.یو کووید۱۹ در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس، تعداد بخش‌های کووید ۱۹ در این بیمارستان به پنج بخش رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد تمدن‌دار با اشاره به افزایش آمار مراجعه کنندگان سرپایی و بستری طی دو هفته گذشته گفت: در حال حاضر سه بخش بستری و دو بخش مراقبت‌های ویژه کووید ۱۹ و در مجموع پنج بخش با ظرفیت ۱۰۲ تخت مشغول خدمت رسانی به بیماران کووید ۱۹ است.

وی با اشاره به اینکه در صورت افزایش روند پذیرش بیماران، بطور قطع ارائه خدمات درمانی مطلوب تحت شعاع قرار می‌گیرد، از مردم خواست که با رعایت محدودیت های کرونایی، قرنطینه و پرهیز از رفت و آمدهای غیرضروری و تجمعات، در کنترل و جلوگیری از انتشار این بیماری یکدیگر و مدافعان سلامت را یاری کنند.

کد مطلب 5186974

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