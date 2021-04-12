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۲۳ فروردین ۱۴۰۰، ۱۰:۳۸

در شروع معاملات هفته؛

همه شاخص‌های سهام آسیا افت کردند

همه شاخص‌های سهام آسیا افت کردند

سهام آسیایی در معاملات امروز، دوشنبه، تحت تاثیر سقوط سنگین سهام هندوستان، افت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، سهام آسیایی در معاملات امروز، دوشنبه، تحت تأثیر سقوط سنگین سهام هندوستان، افت کردند.

جهش موارد ابتلاء به کووید ۱۹ باعث شد تا صبح دوشنبه شاخص‌های نیفتی ۵۰ و بی‌اس‌ای سنسکس هند هر دو بیش از ۲ درصد سقوط کنند.

جامع‌ترین شاخص سهام آسیا اقیانوسیه ام‌اس‌سی‌آی بدون سهام ژاپن ۰.۵۵ درصد افت کرد در حالی که نیکی ژاپن ۰.۶۷ درصد پایین آمد.

در بازار چین، کامپوزیت شانگهای ۰.۷۰ درصد افت کرد و هانگ‌سنگ در هنگ‌کنگ ۰.۷۴ درصد از ارزش خود را از دست داد.

ای‌اس‌اکس استرالیا ۰.۳۰ درصد افت کرد و کوسپی کره‌جنوبی تقریباً بدون تغییر بود و با افت اندک ۰.۰۲ درصدی روبرو شد.

در بازار ارز، دلار اندکی در مقابل ارزهای آسیایی تقویت شد تا نرخ برابری آن با ین ژاپن و یوآن چین به ترتیب به ۱۰۹.۵۵ واحد و ۶.۵۵۶۳ واحد برسد.

کد مطلب 5187050

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