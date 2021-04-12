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۲۳ فروردین ۱۴۰۰، ۱۰:۳۸

پرداخت غیرحضوری خسارت عمر زمانی بیمه کوثر

پرداخت غیرحضوری خسارت عمر زمانی بیمه کوثر

بیمه کوثر مرحله نخست از طرح آزمایشی پرداخت خسارت زیان‌دیدگان رشته عمر زمانی را با موفقیت به پایان رساند.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، همسو با رعایت الزامات شرایط کرونایی، بیمه کوثر در نخستین مرحله از اجرای این طرح پس از انجام مراحل تطبیق گزارش، بررسی و تشخیص، زمستان سال ۱۳۹۹ به تعداد ۲۰۹ نفر از بیمه‌شدگان خود بیش از ۲۰ میلیارد ریال خسارت پرداخت.

مرتضی کامرانی با اشاره به تداوم اجرای این طرح در سال جدید، افزود: تاکنون در سراسر کشور، قریب ۲ هزار پرونده خسارت دیگر در این رشته به صورت غیرحضوری تشکیل شده است که بابت آن‌ها از ابتدای سال‌جاری بیش از ۱۸۰ میلیارد ریال خسارت پرداخته‌ایم.

وی اظهار امیدواری کرد شرکت بیمه کوثر با تکیه بر توانمندی نیروی انسانی و همگام با اقتضائات هزاره سوم، به ویژه در بحران فعلی کرونا، با بهره‌گیری هرچه بیشتر از فن‌اوری‌ها و ابتکارات نو، بتواند خدمات خود را در بسترهای غیرحضوری ارائه دهد.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.

کد مطلب 5187056

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