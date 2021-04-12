مشارکت خوب اصناف در اجرای محدودیت های کرونایی

به گزارش خبرنگار مهر، علی فتح اللهی صبح دوشنبه در جلسه ستاد کرونا رشت با اشاره روند صعودی انتقال و انتشار ویروس کرونا در استان گیلان و این شهرستان، گفت: کرونا مشکلات زیادی برای کل فعالیت‌های دنیا ایجاد کرده است.

فتح اللهی با تأکید بر اینکه حفظ سلامتی جامعه در اولویت قرار دارد، افزود: در این میان سلامتی کادر درمان و پرستاران بیش از همیشه حائز اهمیت است.

وی با بیان اینکه رعایت دستور العمل های بهداشتی سبب می‌شود با حفظ سلامت جامعه شرایط پویایی اقتصادی فراهم شود، گفت: خوشبختانه در ایام اعمال محدودیت‌ها بیشترین همکاری از سوی اصناف انجام شده است.

فرماندار رشت با اشاره به اینکه بی توجهی به اجرای مصوبات قابل قبول نیست و مردم باید بازخورد برگزاری جلسات را در سطح شهر ببینند، تصریح کرد: باید با برنامه ریزی و تصمیم درست و همکاری و همدلی مصوبات را عملیاتی کنیم.

فتح اللهی در پیش بودن انتخابات اشاره و با تأکید بر اهمیت این رویداد سیاسی، گفت: عدم آگاهی و اطلاع رسانی به مردم زمینه بروز مشکل را فراهم می‌کند در همین انتخابات عدم حضور مردم به انقلاب و نظام ضربه وارد می‌کند.

وی با بیان اینکه فرهنگ سازی در این قضیه باید اولویت کاری مسئولان و مدیران باشد، افزود: کارگروه‌های فعال در ستاد کرونا باید گزارش اقدامات خود را ارائه دهند تا سطح عملکرد هر کارگروه ارزیابی شود.

فرماندار رشت با تأکید بر ضرورت ساماندهی دست فروشان و دکه‌های فعال در سطح شهر، اضافه کرد: با توجه به شیوع ویروس کرونا و فراهم کردن سلامت مسافران میزان کرایه‌ها افزایش یافته که نوع عملکرد حمل و نقل عمومی در زمینه رعایت دستور العمل ها باید نظارت شود.

وی با اشاره به تعطیلی بازارهای هفتگی به عنوان یکی از مراکز تجمع شهروندان، تأکید کرد: در شرایط قرمز هیچ بازار محلی نباید فعالیت کنید.