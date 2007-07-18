"یادگار خون سرو" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر ، "یادگار خون سرو" کنسرتو برای تار و ارکستراست که توسط ساکت ساخته و توسط نشر آوای بیکران سکوت وارد بازار نشر شده است.

کیوان ساکت نوازنده تار درتوضیح ساختار این آلبوم گفت : آنچه مسلم است برخلاف موسیقی اروپایی که در آن موسیقی بی کلام رشد کرده ، در ایران آن طور که شایسته این فرهنگ غنی بوده راه رشد خود را طی نکرده است و غیر از استاد علینقی وزیری و استاد ابوالحسن صبا و نیز هنرمندانی نظیر استاد فرامرز پایور، پرویز مشکاتیان و حسین علیزاده ،کمتر آثاری در این زمینه ساخته شده است به همین دلیل در "یادگار خون سرو " سعی کردیم به شیوه استادان نزدیک شوم و گمان می کنم این آلبوم سومین اثر از این دست کارها است.

لازم به ذکر است این اثر شامل قطعات:"یادگار خون سرو" دربیات شیراز، "رقص شیرازی " شوشتری، "سلو دشتی" تار و کمانچه ، "ابرمی بارد" دشتی، "هامون " نوا، "شام گاه " 7 ضربی شوشتری ، " سلو چهارگاه " تار وکمانچه ، " بامداد " چهارگاه ، "نقش خیال" شوشتری و همچنین قطعات "رقص گیلک " ، "لاو استوری" اثر فرانسیس له و "مارش ترک" اثر موتسارت(با تنظیمی از سیاوش بیضایی)است.