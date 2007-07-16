خط دفاع تیم ملی مشکل ندارد

سید جلال حسینی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگاراعزامی مهر به مالزی اظهار داشت: من در تیم ملی وظایفم را به نحو احسن انجام می دهم. خوب تمرین می کنم و سعی می کنم اگر فرصت بازی پیدا کردم به خوبی از آن استفاده کنم.

وی در پاسخ به این سئوال که " چرا خط دفاعی تیم ملی در بازی های گذشته انسجام لازم را نداشته است؟"، گفت : خط دفاعی تیم ملی مشکل ندارد، مشکل از ساختار دفاعی تیم ملی است که با تک اشتباهات بازیکنان به حریف اجازه گلزنی می دهد. با این شرایط نباید دنبال مقصر بود زیرا زمانی که تیم گل می خورد همه به نوعی در آن تقصیر دارند.

مدافع تیم ملی فوتبال کشورمان با ابراز امیدواری از اینکه اشتباهات خط دفاعی تیم ملی در بازی های آینده تکرار نشود، اذعان داشت: با ادامه مسابقات تیم هماهنگی بیشتری با هم پیدا می کند. همانطور در بازی با چین مشاهده شد تعداد اشتباهات فردی بازیکنان کمتر شده بود.

وی با اشاره به اینکه انتظارات از تیم ایران بسیار بالاست، خاطرنشان کرد: در شرایطی که همه ایران را مدعی قهرمانی می دانند و مردم نیز از ما توقع قهرمانی دارند سعی می کنیم در ادامه مسابقات به نتایجی ایده ال دست پیدا کنیم.

مدافع تیم ملی فوتبال کشورمان در خصوص دیدار آینده این تیم مقابل مالزی گفت: قطعا بازی با مالزی که از میزبانان جام ملت های آسیاست نمی تواند آسان باشد خصوصا در شرایط فعلی که این تیم با حذف از دور مسابقات به دنبال نتیجه ای آبرومندانه مقابل ایران است.

وی ادامه داد: برای آنکه به عنوان تیم نخست گروه مان به مرحله دوم صعود کنیم باید مالزی را با اختلاف چند گل شکست دهیم. به همین خاطر نمی توانیم این تیم را هراندازه که ضعیف باشد دستکم بگیریم.

حسینی تاکید کرد: برای ما تفاوتی نمی کند که در مرحله بعد با چه تیم های بازی کنیم. تیمی که می خواهد قهرمان شود باید همه تیم ها را شکست دهد. زمانی که استرالیا و کره جنوبی به راحتی شکست می خورند، چرا ما نتوانیم تیم های مدعی را شکست دهیم؟

وی در خصوص ترکیب چهار نفره خط دفاعی تیم ملی گفت : من سالها در تیم سایپا با سیستم چهار دفاع خطی بازی کرده ام و با آن آشنا هستم. می توانم به خوبی خواسته های کادر فنی را در این سیستم اجرا کنم.

مدافع فصل گذشته تیم فوتبال سایپا که قراردادش با این تیم به اتمام رسیده است، در خصوص انتخاب تیم آینده اش گفت : هنوز در این رابطه تصمیم گیری نکرده ام . با توجه به اهمیت مسابقات جام ملت های آسیا انتخاب تیم فصل آینده ام را به بعد از این رقابت ها موکول کرده ام.