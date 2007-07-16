لیگ آزاد ایروبیک حرفه ای راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، هیئت آمادگی جسمانی استان تهران با برگزاری این رقابتها برای اولین بار فرصت حضور تمامی ورزشکاران در لیگ ایروبیک حرفه ای را فراهم می کند.

میر حیدری رئیس هیئت آمادگی جسمانی و ایروبیک استان تهران در این باره گفت : ایروبیک حرفه ای رشته نوپایی است ، اما از استقبال عمومی بالایی برخوردار است ما با برگزاری این رقابتها درصدد توسعه این رشته جذاب و پرطرفدار هستیم . به همین دلیل هم هیچ گونه محدودیتی برای حضور شرکت کنندگان نخواهیم داشت .

وی افزود : راه اندازی لیگ آزاد ، فرصت رقابت را در اختیار تمام علاقه مندان قرارمی دهد. در همین راستا به دنبال آن هستیم تا با برگزاری این مسابقات در سالن 12 هزار نفری آزادی بیش از پیش شاهد گسترش این رشته ورزشی باشیم .