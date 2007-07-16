قاضی حسن حداد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تاکنون دستور آزادی پنج دانشجوی بازداشت شده دانشگاه امیرکبیر صادر شده است، گفت: تبدیل قرار بازداشت این پنج دانشجو به خود آنها و خانواده هایشان ابلاغ شده، ضمن اینکه دستور آزادی آنها نیز به زندان اعلام شده است.

وی در خصوص وضعیت سه دانشجوی دیگر دانشگاه امیرکبیر که اکنون در بازداشت بسر می برند نیز گفت: این افراد تا زمانی که برای پرونده کیفرخواست صادر و پرونده امر به دادگاه ارسال شود، در بازداشت خواهند بود.

حوزه سخنگوی قوه قضائیه دیروز به مهر خبر داد که سه تن از این دانشجویان با تبدیل قرار آزاد شدند.

این هشت دانشجوی دانشگاه امیرکبیر پیش از این در جریان چاپ مطالبی موهن در نشریات دانشجویی این دانشگاه بازداشت شده بودند.