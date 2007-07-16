به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه که معاونان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار، اعضای اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن استان و شهرستان ونیز جمعی از تجار و کارشناسان حضور داشتند مسائل و مشکلات موجود بر سر راه سرمایه گذاران و مزیت های نسبی چابهار برای توسعه سرمایه گذاری و ترانزیت کالا بررسی شد و برخی تسهیلات در نظر گرفته شده برای تجار و سرمایه گذاران مطرح گردید.

حسن پور رئیس سازمان بازرگانی استان در این جلسه با اشاره به وضعیت خاص و پتانسیل های موجود در چابهار از جمله دسترسی به آبهای آزاد گفت: همسایگی استان سیستان و بلوچستان با دو کشور پاکستان و افغانستان و وضعیت مناسب تر آب و هوای منطقه نسبت به سایر نقاط بندری کشور ، سرمایه گذاری در چابهار را سود مند کرده است.

وی با اشاره به سیاست‌های دولت عدالت محور مبنی بر تغییر مسیر و گرایش مناطق آزاد از واسطه گری برای ورود کالاهای تجملاتی به سمت سرمایه گذاری و صنعتی شدن منطقه گفت: حضور سرمایه گذاران در منطقه موجب توسعه اشتغال مردم خواهد شد و برای تحقق چنین امری لازم است مسئولان منطقه آزاد چابهار با سرمایه گذاران و تجاربومی ، همکاری بیشتری نمایند.