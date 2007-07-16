مقامهای هندی و آمریکایی درباره همکاری هسته ای رایزنی می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هندوستان تایمز، هند و آمریکا در حال انجام آخرین تلاشهای خود از طریق گفتگوهای دوجانبه برای شکستن بن بست در مسیر توافق نهایی درباره همکاری هسته ای واشنگتن و دهلی نو هستند.

بر پایه این گزارش، تیمی از مقامهای ارشد هند از جمله " ام. کی نارایانان" مشاور امنیت ملی، " آنیل کاکودکار" رئیس سازمان انرژی اتمی و"شیوشانکار منون" معاون وزیر امور خارجه هند امروز دوشنبه در سطوح مختلف درحال انجام گفتگوهای دو طرفه غیررسمی پیش از ورود رسمی به گفتگوهای روز سه شنبه هستند.

پیش بینی می شود که تیم هند با "استفان هادلی" مشاور امنیت ملی آمریکا روز چهارشنبه درکاخ سفید دیدار کند. البته پیش از این دیدار آنها سه شنبه شب میهمان "نیکولاس برنز" معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور خاورمیانه خواهند بود.

دو طرف ادعا می کنند که در به نتیجه رساندن 123 توافق برای اجرای این قرارداد، در حال ایجاد پیشرفتهای بی وقفه ای هستند، اما هنوز به یک فرمول مصالحه دست نیافته اند.

براساس قرارداد بین دو طرف، آمریکا به هند کمک هسته ای ارائه می دهد و در مقابل، بازرسان برای بازدید از 14 راکتور هسته ای هند که برای مصارف متعارف فعالیت دارند، اجازه خواهند یافت.

هند همچنین اجازه خواهد یافت هشت راکتورهسته ای خود را خارج از دید بازرسان توسعه دهد. دهلی نو در این پیمان به پذیرش مقررات نظام تبعیض آمیز کنترل فناوری موشک و گروه صادرکنندگان تجهیزات هسته ای متعهد شده، اما اهمیت این معاهده با اهداف هر یک از امضاءکنندگان این معاهده مشخص می شود.

هند خواستار داشتن حق آشکار برای بازآوری سوخت هسته ای است که این امردر تناقض با قانون آمریکاست. این کشور همچنین می گوید که باید حق آزمایش سلاحهای هسته ای خود را حفظ کند.