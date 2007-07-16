با بدعت ها و خرافات باید مبارزه کرد

به گزارش خبرنگار مهر ، آیت الله دری نجف آبادی ضمن بازدید از طرح ابلاغ الکترونیکی دادگستری شیراز در جمع کارکنان و قضات دادگستری این شهرستان افزود: همواره در جامعه شاهد هستیم عده ای با نام ذکرخدا و دعا محافلی را تشکیل داده و قصد خروج از مسیر و جریان های انقلاب را دارند که باید با این گونه افراد مبارزه کرد .

وی دستگاه قضایی را ابزاری مناسب برای مبارزه با این گونه افراد دانست و تصریح کرد: نباید به فرصت طلبان و افرادی که آلوده به میکروب های فکری گوناگون هستند، فرصت حضور و آلوده کردن جامعه را بدهیم .

دادستان کل کشور تاکید کرد: دستگاه قضایی در راس هرم مبارزه با جریانات مختلف آلوده مانند قاچاق مواد مخدر، اسلحه و غیره قرار گرفته و باید ضمن رعایت تمام سیاست های قوه قضائیه یعنی جرم زدایی، قضا زدایی و پیشگیری با جریان های مذکور مبارزه کند .