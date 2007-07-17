اشعار ضدجنگ مایکل بالارد منتشر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، "مایکل بالارد" آمریکایی در کتاب " زندگی، عشق و افتخار" با نگاهی ضدجنگ و در قالب شعر به نقد سیاست های آمریکا و نظام سرمایه داری این کشور پرداخته است.

به گفته عبدالحسین فرزاد، این نویسنده در حال حاضر سرخورده از آمریکا در کشور استرالیا به سر می برد. وی حتی در جریان نمایش فیلم "300" نیز عکس العمل خود را در قالب مقاله ای ضد آمریکایی منتشر و از عظمت ایران گذشته دفاع کرد.

فرزاد درباره انتخاب این کتاب برای ترجمه گفت: با "مایکل بالارد" از طریق اینترنت در ارتباط بودیم. این نویسنده و شاعر نگاه تبعیض آمیزی میان کشورهای جهان قائل نمی شود و نگاهی انسانی نسبت به تمام آدم ها دارد. به همین دلیل تصمیم گرفتیم این کتاب او را ترجمه کنیم.

این مترجم قصد دارد کتاب "عاشقانه های عرب در اسپانیا" را هم به فارسی برگرداند. موضوع این کتاب فتح اسپانیا توسط عرب ها و فعالیت شاعرانی است که در بستر این جنگ و کشمکش های ناشی از آن به سرودن شعر می پرداختند. این کتاب در حال حاضر در مرحله گردآوری و ترجمه مقدماتی است.