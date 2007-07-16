اساتید دانشگاه باید پرونده تحقیقاتی و پژوهشی داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر کیومرث نیاز آذری ظهر دوشنبه در جلسه هم اندیشی مدیران گروه های آموزشی دانشگاه در سخنانی با اشاره به اهمیت استفاده از خرد جمعی در دانشگاه اظهار داشت: ما به افراد فرمایشی نیاز نداریم بلکه آنچه که برای دانشگاه حائز اهمیت است سلامت و تلاش در کار است و دستیابی به کیفیت مطلوب در دانشگاه تلاش شما را می طلبد.

وی نفع دانشجو و ارتقاء دانشگاه را دو اصل مهم دانست و افزود : در راستای ارائه خدمات به دانشجو آموزش مطلوب در اولویت می باشد و گروه های آموزشی باید تمام تلاش خود را در جهت ارتقای سطح آموزش دانشگاه بکارگیرند.

دکتر نیاز آذری در ادامه بر رعایت نظم و انضباط و حضور به موقع اساتید در کلاس ها تاکید کرد و یادآور شد: نظارت بر عملکرد اساتید گروه های آموزشی بسیار حائز اهمیت است و مدیران گروه با مشورت و ایجاد رقابت بین گروه های مختلف می توانند در جهت ارتقای کیفیت آموزش دانشجو و همچنین ارتقای دانشگاه گام های اساسی بردارند.

وی با اشاره به اهمیت تکمیل کادر هیئت علمی جهت افزایش رشته های آموزشی در مقاطع مختلف خاطر نشان کرد: دانشگاه از فعالیت های پژوهشی اساتید و ایجاد فرصت های مطالعاتی حمایت می کند و برای تکمیل کادر هیئت علمی و دستیابی به نسبت دانشجو و استاد در حد استاندارد علاوه بر برنامه ریزی مدون همکاری گروه های آموزشی نیز بسیار مهم است و ما باید تلاش کنیم تا همه اساتید در حوزه تحقیق و پژوهش وارد شوند و همه اساتید دانشگاه آزاد اسلامی باید پرونده تحقیقاتی و پژوهشی داشته باشند.



دکتر نیازآذری با تقدیر از زحمات حوزه معاونت پژوهشی در اجرای موفق ثبت نام اینترنتی در نیمسال تابستان از تغییر در نحوه اجرای امتحانات با توجه به کارهای زیر بنایی در افزایش فضای آموزشی در ترم جدید خبر داد و افزود: با بررسی های به عمل آمده جهت رفع مشکلات امتحانات پایان ترم در تلاش هستیم تا تعداد جلسات آزمون پایان ترم را از چهار نوبت در روز به دو نوبت کاهش دهیم .

وی در خاتمه با اشاره به تلاش بی وقفه در جهت فعالیت های عمرانی در واحد ساری یادآور شد: اجرای پروژه های عظیم عمرانی این واحد دانشگاهی در سطح دانشگاه های آزاد اسلامی سراسر کشور از نظر سرعت عمل و کیفیت از نظر مسئولین سازمان مرکزی بی نظیر است .

دکتر مهدی مومنی معاون پژوهشی واحد ساری نیز با ارائه گزارشی از روند ثبت نام اینترنتی و مزایای آن اظهار داشت: واحد ساری اولین مرکز دانشگاهی در شمال کشور است که در دو بعد مالی و آموزشی با اجرای سیستم جامع مکانیزه، ثبت نام اینترنتی را با موفقیت اجرا نموده و در ثبت نام اینترنتی ترم تابستان دو هزار و 923 دانشجو تمامی مراحل ثبت نام را چه در زمینه مالی و چه در زمینه آموزشی از طریق اینترنت انجام دادند و به منظور اجرای مطلوب این سیستم به هزار پیام دانشجویی پاسخ داده شد.

وی همچنین ورود نمرات پایان ترم توسط اساتید به سیستم جامع مکانیزه جهت عدم مراجعه حضوری به آموزش جهت اعلام نمرات، احداث کیوسک های اطلاع رسانی و راه اندازی آزمایشگاه تحقیقاتی اساتید را تنها بخشی از فعالیت های آینده حوزه معاونت پژوهشی عنوان کرد.

در ادامه این نشست مدیران گروه در ارتباط با مسائل مختلف آموزشی، پژوهشی به بحث و تبادل نظر پرداختند و راهکارهایی جهت ارتقای کمیت و کیفیت آموزش و پژوهش در دانشگاه ارائه دادند.