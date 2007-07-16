به گزارش خبرگزاری مهر، "پل هورسمن"کارشناس خاورمیانه از گروه صلح سبز در انگلیس در گفتگو با پرس تی وی می گوید: معاهده منع تکثیر سلاح های هسته ای دو وظیفه دارد از یک طرف می خواهد برای تسلیحات هسته ای مقرراتی وضع کند آنها را کاهش دهد و از سوی دیگر فناوری هسته ای را برای کسانی که می خواهند از آن استفاده صلح آمیز داشته باشند ارائه دهد لذا این یک مسئله و مشکل در ان پی تی به شمار می رود.

هورسمن می گوید: موضوع مهم دیگر این است که یک ریاکاری در رابطه با موضوع هسته ای در غرب وجود دارد در جایی که کارشناسان در خصوص مقررات صحبت می کنند. در خاورمیانه به کشوری که دارای تسلیحات هسته ای است و عضو ان.پی.تی هم نیست اجازه فعالیت داده می شود و کاملاً غرب فعالیت های آن را نادیده می گیرد و این نوع شیادی اساس خوبی برای تشویق افراد به گفتگوها نیست.

در این گفتگو همچنین کریستینا گالاچ سخنگوی خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز ضمن تاکید بر حق ایران به عنوان کشوری پرجمعیت و مهم در منطقه برای بهره برداری از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز، در عین حال گفت که چرا برای رهبران ایران پذیرش پیشنهاد جامعه بین المللی ممکن نشده است که به این شیوه ایران می تواند با هزینه کمتر برق زیادی تولید کند.

وی همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا بسته اروپایی به عنوان پیش شرطی برای گفتگوها تلقی نخواهد شد در پاسخ می گوید : این تضمین را به مردم و دولت می دهم که بر اساس ان پی تی که ایران آن را امضا کرده، انرژی هسته ای برای توسعه حق مشروع آنهاست و به ایران اجازه چنین کاری داده می شود، اما ایران باید در این مورد با جامعه بین المللی همکاری کامل داشته باشد. بسیاری از کشورها دارای نیروگاه هسته ای هستند و انرژی هسته ای را برای مقاصد صلح آمیز تولید می کنند آنها چرخه سوخت ندارند و نیازی به انرژی بیش از مازاد خود ندارند.

گالاچ همچنین مدعی شد که راهی که ایران برای انرژی هسته ای در پیش گرفته گران و هزینه بر است و راههای کم هزینه ای نیز وجود دارد.