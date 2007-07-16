به گزارش خبرگزاری مهر، معاون وزیر صنایع و معادن در مراسم افتتاحیه پیشرفته عاملین توسعه خوشه های صنعتی ویژه مشاوران و مدرسان TOT با حضور مدیرعامل ، معاونان و مدیران سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و معاونان دانشگاه علم و فرهنگ گفت: سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران به ترویج فرهنگ و توسعه خوشه های صنعتی دست زده است که تاکنون حدود 3 خوشه صنعتی چرم تهران، قطعات یدکی خودرو تبریز و سفال و سرامیک لالجین همدان در مرحله پیاده سازی به سر می برند و مطالعات اولیه آنها تکمیل شده است.

محمد رضا نوتاش با اشاره به 115 خوشه صنعتی شناسایی شده در سطح کشور گفت: در هر استان تقریبا 2 یا 3 خوشه در مرحله مطالعات و بعضا پیاده سازی به سر می برند و این حرکت در سطح کشور آغاز شده که برای استمرار این مهم و ایجاد خوشه های صنعتی تربیت عاملین توسعه خوشه ها را آغاز کرده ایم.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران تصریح کرد: جلوگیری از نشر مفاهیم غلط درباره خوشه های صنعتی مهمترین وظیفه کسانی است که این دوره ها را می بینند.

وی هدف از خوشه سازی را جمع شدن واحددهای صنعتی منفرد با فعالیت های مشابه و مکمل دانست و افزود: از آنجا که واحدهای کوچک آسیب پذیر هستند زمانی که جمع شوند ، می توانند در عرصه جهانی مطرح شده و دیگر آسیب پذیر نباشند.

وی اظهارداشت: ایجاد و توسعه خوشه های صنعتی علاوه براینکه مشکل بیکاری را حل کرده و باعث ایجاد اشتغال و همچنین تولید ثروت در کشور می شود به صنعت کشور نیز کمک می کند .