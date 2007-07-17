کتاب "معرفی دین" منتشر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، سی و یک نفر از علمای برجسته دین از سراسر دنیا با همکاری یکدیگر و مقالاتی که در این اثر ارائه داده تلاش کردند تا دین را به عنوان یک مقوله از علوم انسانی به عنوان واژه ای که باید در معرض نظریه پردازی های عالمانه بوده و به عنوان رشته ای که باید با دقت به دانش آموزان ارائه شود تعریف کرده اند.

این اثر اظهار می دارد که مطالعه جامعه میان فرهنگی و آموزش دین در دانشگاه به وظیفه چند لایه ای معرفی دین، ورود دین به گفتمانهای علوم انسانی و علوم اجتماعی، انتقال مشی دانشجویان و اساتید به چارچوبهای دینی ارتباط دارد.

جیمز اپل، ویلیام ارنار، ریچارد اسکاف، کاترین بل، ویلی بران، ران کمرون، آرمین گیرتز، ژپه ژنسن، تیم جنسن، دارلین جاشکا، کارن کینگ، جان کلوپنبورگ، پراتاپ کومار، گری لیس، کریستوفر لهریچ راست مک کاتچون، مریل میلر، هانس پنر، استفان ویلسون برخی از شخصیتهای برجسته ای هستند که مقالات خود را در این اثر ارائه کرده اند.

