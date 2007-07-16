به گزارش خبرنگار مهر، آئین نامه قیمت گذاری سهام شرکت های دولتی در رابطه با قیمت گذاری سهام در تاریخ 11 تیرماه سال جاری در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسید.

سپس این آئین نامه برای اظهارنظر در مورد بحث تخفیفات به وزارت رفاه و سازمان تامین اجتماعی ارسال و قرار شد آنها ظرف یک هفته نظر خود را در این خصوص به کمیسیون اقتصادی دولت اعلام نمایند.

اسماعیل غلامی معاون سازمان خصوصی سازی نیز در گفتگو با مهر نهایی شدن آئین نامه قیمت گذاری سهام شرکت های دولتی در کمیسیون اقتصادی دولت را تائید کرد.

اگر وزارت رفاه و سازمان تامین اجتماعی طی این مدت ( مهلت مقرر به پایان رسیده است) نظر خود را در مورد تخفیفات به کمیسیون اقتصادی ارائه می‌داد، بخش تخفیفات این آئین نامه یک بار دیگر در کمیسیون اقتصادی بررسی می شد. اما هنوز این دو نهاد دولتی نظر خود را به کمیسیون اقتصادی دولت ارائه نکرده اند، بنابراین با توجه به این امر به نظر می رسد طی هفته جاری این آئین نامه برای تصویب نهایی به هیئت دولت ارسال شود.

در بند (و) ماده 14 قانون برنامه چهارم که باید مورد تصویب هیئت عالی واگذاری و هیئت دولت قرار گیرد، نوع قیمت گذاری و چگونگی تخفیفات و پرداخت قیمت توسط خریداران مطرح شده است و این آئین نامه نیز مربوط به تخفیفات و چگونگی پرداخت قیمت سهام است.

به نظر می رسد این آئین نامه که بررسی آن در کمیسیون اقتصادی دولت به پایان رسیده است، دیگری مشکلی برای تصویب در هیئت دولت نخواهد داشت و به طور قطع هیئت وزیران آن را تصویب می کند.

زمانی که آئین نامه ای برای تصویب در هیئت وزیران از کانال هایی همچون بررسی در کمیسیون تخصصی و اقتصادی دولت عبور می کند، این آئین نامه ها در جلسه هیئت وزیران به راحتی تصویب می شود و دیگر در هیئت دولت کار جدی بر روی آن صورت نمی گیرد.

به گزارش مهر، در این آئین‌نامه قیمت‌گذاری براساس سودآوری، ارزش اسمی سهام، ارزش ویژه دفتری، اعمال تغییرات شاخص قیمت عمده فروش سهام شرکت های دولتی در راستای اجرای اصل 44 و خصوصی سازی دولت انجام می‌شود و بسیاری از مشکلات را در این زمینه رفع می‌کند.

در حال حاضر برای قیمت گذاری سهام شرکت های دولتی مشمول واگذاری از برخی مفاد این آئین نامه استفاده می شود و این درحالی است که پس از تصویب و ابلاغ آئین نامه به صورت رسمی از آن برای قیمت گذاری سهام شرکت های مشمول واگذاری استفاده خواهد شد.

به گفته مسئولان دولتی مرتبط با این امر آئین نامه قیمت گذاری سهام شرکت های دولتی همه جانبه، با کیفیت و جامع است، زیرا نظرات تمام دستگاه های متولی این کار، کارشناسان درگیر با مسائل قیمت گذاری و بازار سرمایه و غیره اخذ شده است. روش های مناسب قیمت گذاری سهام شرکت های مشمول در آئین نامه مشخص شده است تا قیمت ها منصفانه، درست و مناسب باشد.

سه روش قیمت گذاری در این آئین نامه منظور شده است به نحوی که یک روش قیمت گذاری از مسیر سودآوری و نرخ بازدهی است تا براساس آن قیمت سهام مشخص شود و در این روش، براساس سود آوری و نرخ بازدهی ارزش سهام ها استخراج می شود.

روش ارزش جاری یا ارزش جایگزینی به عنوان دومین روش قیمت گذاری است و دراین روش، وضعیت شرکت، دارائی ها و بدهی ها مجددا مورد ارزیابی قرار می گیرد تا ارزش جاری و واقعی سهام شرکت مشخص شود.

روش سوم تابلوی بورس است که در این روش شرکت هایی که در تابلوی بورس قیمت دارند، همان قیمت را می پذیرند به شرطی که دارای بازار فعالی باشند.

براساس آئین نامه مذکور، قیمت گذاری سهام ها، بر اساس ضوابط ، مستند و علمی خواهد بود و با توجه به این که قرار است 40 درصد تشکیلات دولتی به بخش تعاونی و 40 درصد نیز از طریق بورس به عامه مردم واگذارشود لازم است که قیمت گذاری ها از طریق مناسبی صورت گیرد.

با تصویب نهایی این آئین نامه، قیمت گذاری ها مستند، علمی و قابل دفاع خواهد بود، در تهیه این آئین نامه از روش های مختلفی که در دنیا وجود داشته و با سیستم کشور ما نیز همخوانی دارد استفاده شده است. پس از تصویب آئین نامه درهیئت دولت، قیمت گذاری ها توسط کارشناسان براساس آئین نامه انجام خواهد شد.



