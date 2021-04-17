غلامرضا نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری اینکه واکسیناسیون اعضای کاروان اعزامی به بازیهای المپیک توکیو سه شنبه گذشته در محل درمانگاه ورزشگاه آزادی انجام شد، گفت: فهرست مورد تایید کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش برای واکسیناسیون المپیکیها دربرگیرنده نام ۲۹۲ نفر بود. از این تعداد واکسیناسیون ۱۸۵ نفر در مرحله نخست انجام شده است.
وی تاکید کرد: برخی از نفرات معرفی شده که شامل ورزشکار، مربی یا دیگر همراهان میشوند در روز مقرر برای واکسیناسیون مرحله نخست به دلایل مختلف از جمله عدم حضور در کشور واکسینه نشدند. برای این افراد که ۱۰۷ نفر را شامل میشود در اولین فرصت زمانی مشخص خواهد شد تا واکسیناسیون مرحله نخست آنها انجام شود.
رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی با تاکید بر اینکه اعضای کاروان المپیک همچون پارالمپیک واکسن «سینو فارم» دریافت کردند، خاطرنشان کرد: وزارت ورزش بر اساس موجودی خود این نوع واکسن را در اختیار حوزه ورزش قرار داد تا از آن برای واکسیناسیون مسافران توکیو استفاده شود. در انتخاب نوع واکسن تزریقی هیچ دخالتی از طرف فدراسیون پزشکی ورزشی و وزارت ورزش و در کل مدیران ورزش نشد.
نوروزی در مورد تاثیرگذاری واکسنهای تزریقی به ورزشکاران تصریح کرد: تزریق هیچ نوع واکسنی به منزله ایمنی صد درصدی نیست. «سینو فارم» هم از انواع واکسنهای مورد تایید وزارت بهداشت است. با دریافت این واکسن و هر نوع واکسن دیگر کماکان باید پروتکلهای بهداشتی رعایت شود.
وی در همین زمینه و در واکنش به اینکه به خاطر چینی بودن این نوع واکسن، برخی با وسواس اقدام به دریافت آن کردند و حتی صحبتهایی مبنی بر امتناع هم مطرح بود، تاکید کرد: کمیته بین المللی المپیک و پارالمپیک هیچ اجباری نسبت به واکسیناسیون افراد ندارند اما نسبت به آن توصیه تاکیدی داشتهاند. با این شرایط مجموعه ورزش زمینه را برای واکسیناسیون اعضای کاروان المپیک و پارالمپیک بر اساس واکسنهای موجود مهیا کرده است. بنابراین مسئولیت افرادی که از دریافت واکسن امتناع کنند، با خودشان است. هیچ مسئولیتی در این زمینه متوجه فدراسیون یا کمیته و وزارت نمیشود.
رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی خاطرنشان کرد: به هر حال افرادی که واکسن کرونا را دریافت میکنند ایمنی بدن خود را نسبت به این ویروس بالا میبرند. همین مسئله برای افرادی که سفر به توکیو را در پیش دارند، مهم و تعیین کننده است. البته که طبق پروتکلهای پیش بینی شده برای بازیهای ۲۰۲۰، نتیجه تست PCR افراد برای ورود به توکیو لازم است. در جریان بازیها و هر چهار روز یک بار این تست گرفته میشود. روزانه هم در چند مرحله سلامت افراد از طریق سنجش تب آنها کنترل میشود. با همه اینها انجام واکسیناسیون توصیه میشود.
نوروزی همچنین در مورد فهرست ۲۹۲ نفره معرفی شده برای واکسیناسیون کاروان المپیک و اینکه این تعداد چند برابر تعداد ورزشکاران صاحب سهمیه و مربیان آنهاست، توضیح داد: واکسیناسیون المپیکیها بر اساس فهرست بلند معرفی شده از طرف فدراسیونها انجام شده است. ضمن اینکه حریفان تمرینی ورزشکاران المپیکی هم در این فهرست مورد توجه قرار گرفتهاند. در برخی رشتهها هم هنوز کسب سهمیه انجام نشده اما اردوی آماده سازی برای میادین انتخابی ادامه دارد. اردونشینان این گونه تیمها هم جزو نفرات مورد نظر برای واکسیناسیون بودهاند.
وی تاکید کرد: به غیر از افرادی که حضورشان در المپیک قطعی است یا احتمال اعزام آنها وجود دارد هیچ فرد دیگری در قالب کاروان المپیک یا پارالمپیک واکسینه نشده است.
رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی گفت که مرحله نخست واکسیناسیون برای ۱۰۷ نفری که هنوز واکسن دریافت نکردهاند، در اولین فرصت انجام میشود. به فاصله ۲۱ تا ۲۶ روز بعد هم مرحله دوم واکسیناسیون انجام میشود.
نظر شما