حملات انتحاری علیه کارکنان شرکت آمریکایی در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "محمد حسین اندیوال" فرمانده پلیس ولایت هلمند در جنوب افغانستان گفت: بر اثر حمله انتحاری در شهرستان "گرشک" این ولایت علیه کارکنان شرکت امنیتی آمریکایی، یک نفر کشته و هفت تن زخمی شدند.

وی افزود: عامل انفجار انتحاری ، خود را در نزدیکی خودروی شرکت آمریکایی منفجر کرد.

"غلام فاروق" فرمانده پلیس جنایی گرشک نیز گفت که در میان زخمی شدگان چهار نفر غیرنظامی هستند.

"عبدالرحمن سرجنگ" فرمانده پلیس ولایت فراه در غرب افغانستان نیز خبر داد که فردی که قصد عملیات انتحاری علیه نیروهای امنیتی شرکت آمریکایی را در شهرستان "بالابلوک" این ولایت داشت، کشته شد.

وی اظهار داشت : در این رویداد یک خودروی شخصی آسیب دید و به نیروهای این شرکت و شهروندان غیرنظامی در محل آسیبی نرسید.

شرکت مزبور مسئولیت تامین امنیت جاده ها را در افغانستان به عهده دارد که هر چند وقت مورد حمله طالبان قرار می گیرد.

در سال جاری خورشیدی بیش از ‪ ۶۵‬حمله انتحاری در افغانستان علیه نیروهای دولتی و خارجی صورت گرفته که بر اثر آن تعدادی کشته و زخمی شدند.