به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مراکز فرهنگی هنری منطقه دو اعلام کرد در این نمایشگاه آثار نقاشی، مجسمه، گرافیک، هنرهای تزئینی و کاربردی دانشجویان دانشگاه شیراز به نمایش گذاشته می‌شود.

ـ آخرین آثار پنج نفر از هنرمندان نقاشی سه شنبه 26 تیر ساعت 16 تا 19 با حضور هنرمندان و هنرجویان نقاشی در نگارخانه فرهنگسرای دانشجو افتتاح می شود. فردا آنلاین اعلام کرد این نمایشگاه که تا دوم مرداد هر روز ساعت 9 تا 19 برپاست شامل 25 اثر از سمانه ملانوروزی، گلنوش شیخ القراء، ندا خزایی، سعید ابراهیمی و مصطفی قربانی از فارغ التحصیلان نقاشی است.

ـ نمایشگاه سازهای سنتی ایران تا 31 تیرماه ساعت 9 تا 19 در نگارخانه معرفت فرهنگسرای تفکر برپاست. روابط عمومی فرهنگسرا اعلام کرد در این نمایشگاه فراز و نشیب های ساخت ساز ایرانی حداقل در دو قرن اخیر توسط استادان محسن حراج زاده، کاووس صابونی و رحمت آیینی روایت می شود.

ـ نمایشگاه آثار تصویرسازی پونه اوشیدری، میترا حمیدزاده در سالن اصلی و نمایشگاه ماسک زهرا ساعی در سالن غربی نگارخانه کمال الدین بهزاد از 30 تیر تا چهارم مرداد ساعت 10 تا 20 برگزار می شود. افتتاحیه 30 تیر ساعت 17 تا 20 است.