یک تا ۱۰ پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا/ حسینی از نورالهی جاماند

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و یکمین دوره رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا در حالی برگزار شد که شیوع جهانی بیماری کرونا باعث ایجاد تغییراتی در نحوه برگزاری این رقابتها شد.
کمیته مسابقات لیگ قهرمانان ۲۰۲۱ تصمیم گرفت بازیهای هر گروه را بطور متمرکز برگزار کند. از این رو تیم فوتبال پرسپولیس که در گروه E حضور دارد به گوا هند رفت تا با تیمهای الوحده امارات، الریان قطر و گوا بازی کند.
۱۰ حضور پرسپولیس در لیگ قهرمانان
تیم فوتبال پرسپولیس دهمین دوره حضور خود در این مسابقات را در دوره بیست و یک تجربه میکند. قهرمان چهار دوره متوالی لیگ برتر فوتبال ایران برای پنجمین فصل متوالی نیز در این بازیها حضور دارد تا شاید بتواند سومین حضور در فینال را پس از سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۲۰ تجربه کند.
۶ برای ۸
احمد نورالهی برای ششمین فصل با پیراهن پرسپولیس در آسیا بازی کرد. شماره هشت سرخپوشان که با عملکرد تحسین برانگیز خود در سالهای اخیر به تیم ملی هم دعوت شده است، با سابقه ترین بازیکن این تیم با پیراهن پرسپولیس در رقابتهای آسیایی محسوب میشود.
سیدجلال تمام نشدنی
کاپیتان ۳۹ ساله پرسپولیس بار دیگر با درخشش خود در آسیا توانست سه امتیاز نخستین بازی تیمش در لیگ قهرمانان ۲۰۲۱ را با گلزنی کسب کند. سیدجلال تاکنون با پیراهن سه تیم مختلف در این رقابتها بازی کرده است و حضورش در قلب دفاعی پرسپولیس همواره با بهترین آمار برای سرخها همراه بوده است.
شهریار به عدد یک رسید
یحیی گل محمدی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس شهریار مغانلو را در ترکیب اولیه تیمش مقابل الوحده امارات قرار داد تا این بازیکن برای نخستین بار در لیگ قهرمانان آسیا به میدان برود.
تیم فوتبال پرسپولیس دومین بازی خود را شنبه هفته آینده مقابل الریان قطر برگزار میکند.
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