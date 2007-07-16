متکی از ایده معرفی ایران توسط داووس استقبال کرد

به گزار خبرگزاری مهر، شریف الدیوانی رئیس بخش خاورمیانه مجمع جهانی اقتصادی "داووس" که به تهران سفر کرده است ، امروز با منوچهر متکی وزیر امورخارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.



متکی در این دیدار ضمن استقبال از ایده شناساندن ایران به جهان توسط مجمع جهانی اقتصاد، تاکید کرد : ما فکر می کنیم مجمع داووس بستر خوبی برای گفتگوهای مفید است و ما از این نگاه ، در کنار مجمع داووس بوده و علاقه مند هستیم در این بستر قابل فهم، به این مجمع کمک کنیم.

وی با اشاره به فرهنگ و تمدن غنی ایرانی از قرون گذشته تاکنون و ظرفیت های گوناگون کشورمان اضافه کرد: متاسفانه با وجود این مشخصه ها ، برخی درصدد مخدوش نمودن چهره جمهوری اسلامی ایران هستند که این امر لزوم همکاری فیمابین را بیشتر روشن می سازد.

وزیر امورجارجه کشورمان مدیریت منطقه ای و جهانی را دارای مشکلات جدی خواند و افزود: کشورهایی مانند آمریکا ظرف سالهای گذشته تنها یاد گرفته اند که فقط بگویند و دیگران بشنوند و عمل کنند ، اما یاد نگرفته اند که گوش کنند، به همین دلیل الان در عراق دچار مشکل هستند و نتوانسته اند به نتایج دلخواه برسند.

متکی پیام دکتر احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران را بسیار روشن توصیف و تصریح کرد: آقای احمدی نژاد می گوید نباید جزم گرا باشیم، منطقه به لحاظ سیاسی، امنیتی و مناسبات اقتصادی شرایط جدیدی پیدا کرده و کسانی که می خواهند فرمول های قدیمی خود را دیکته کنند و به نتایج دلخواه نمی رسند از دیگران عصبانی می شوند.

رئیس بخش خاورمیانه مجمع جهانی اقتصاد "داووس" نیز در این دیداربا اشاره به اینکه ابعاد انقلاب اسلامی ایران برای جهانیان ناشناخته بوده و باعث سوء تفاهم هایی شده، آمادگی داووس برای فراهم نمودن زمینه گفتگو را اعلام نمود.

الدیوانی نقش جمهوری اسلامی ایران و برخی کشورهای منطقه را بسیار مهم خواند و مبنای کار داووس را همکاری و نه رقابت دانست.

رئیس بخش خاورمیانه داووس همچنین گزارشی از سفر خود به کشورمان و برنامه های آینده این مجمع را ارائه نمود.