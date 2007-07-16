بیماری حکیم در کنترل کامل است / سومین دوره درمان با موفقیت به پایان رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدرضا مسجدی رئیس تیم پزشکان معالج سید عبدالعزیز حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق در گفتگویی با خبرنگاران درباره وضعیت سلامتی وی اظهار داشت : سومین دوره درمان سید حکیم با موفقیت به پایان رسیده و شرایط از نظر پاسخ دهی به درمان بسیار مطلوب بوده و بیماری بطور کامل در کنترل است.

مسجدی در زمینه بیماری سید حکیم گفت : وی تقریبا سه ماه قبل به دنبال یک عارضه سرماخوردگی دچار مشکلات تنفسی می شود که عمدتا با سرفه و احساس فشار در سینه بوده و تحت درمان معمولی قرار می گیرد، اما وضعیت وی بهتر نمی شود و پس از انجام عکسبرداری مشخص می شود که تغییراتی در ریه راست ایجاد شده است.

وی افزود: در پی این مسئله، سید حکیم بلافاصله به مرکز فوق تخصصی در آمریکا منتقل می شود و بررسی های اولیه انجام می گیرد، اما سپس وی با هماهنگی آن مرکز به بیمارستان "مسیح دانشوری" در تهران منتقل می شود.

رئیس تیم پزشکان معالج خاطرنشان کرد: براساس معاینات و بررسی های صورت گرفته مشخص شد که وی دچار یک بیماری بدخیم ریه است، اما به علت تشخیص سریع بیماری وضعیت وی اکنون بسیار مطلوب می باشد.

مسجدی در زمینه استفاده از شیمی درمانی نیز اظهار داشت : برای سید حکیم سه دوره شیمی درمان انجام شده و پیش بینی می شود بین 4 تا 6 دوره، شیمی درمانی طول بکشد.

وی در ادامه افزود: در یکی دو دوره اول به خاطر اینکه شیمی درمانی، روش درمان سنگینی است تیم پزشکی همیشه مایل است بیمار در دسترس باشد، اما در حال حاضر شرایط مناسب است و وی می تواند به صورت منقطع مدتی را به عراق رفته و قبل از انجام مرحله بعدی به تهران بازگردد.

دکتر مسجدی همچنین در زمینه وضعیت جسمانی سید حکیم خاطرنشان کرد: سید حکیم در اکثر اوقات در بستر نیست و فعالیت های فیزیکی مثل راه رفتن، قدم زن، غذا خوردن و از همه مهمتر همکاری وی با تیم پزشکی اثر بسیار مثبت برای درمان دارد.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که سید حکیم در آینده تمامی برنامه های خود را ادامه دهد.

رئیس تیم پزشکان معالج خاطرنشان کرد که بسیاری از کشورها از قبیل سوریه، اردن، عربستان، امارات و کشورهای دیگر و گروههای متفاوتی برای کمک به سید حکیم ابراز تمایل نشان داده اند.

مسجدی در پایان تاکید کرد: تیم پزشکی بسیار خوشبین است که در پایان درمان، سید حکیم با سلامتی کامل به عراق بازگردد.