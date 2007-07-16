کشته شدن سه سرباز ارتش لبنان در نهرالبارد / انفجار بمب در مسیر نیروهای یونیفل

به گزارش خبرگزاری مهر، یک سخنگوی ارتش لبنان به خبرگزاری فرانسه گفت که سه سرباز ارتش لبنان در جریان درگیری های امروز میان ارتش و اعضای فتح الاسلام در داخل اردوگاه کشته شده اند.

برپایه این گزارش، شدت درگیری ها در بعد از ظهر امروز میان دوطرف افزایش یافت و تانک ها مواضع فتح الاسلام در داخل بخش قدیمی اردوگاه را گلوله باران کردند.

سخنگوی نظامی ارتش لبنان گفت : نیروهای ارتش به پیش روی خود به سمت مواضع فتح الاسلام ادامه می دهند و ارتش روز یکشنبه اعلام کرد که مواضع استراتژیکی را به تصرف خود درآورده است و پیشروی تا تسلیم شدن عناصر فتح الاسلام ادامه خواهد یافت.

به گفته این سخنگو، اعضای گروه فتح الاسلام نیز امروز همانند چند روز گذشته به شلیک موشک های کاتیوشا به مناطق اطراف اردوگاه ادامه دادند و پنج موشک به باغ های اطراف شمال اردوگاه اصابت کرد اما تلفاتی در برنداشت.

اردوگاه از غیرنظامیان به استثنای خانواده های اعضای فتح الاسلام تخلیه شده است که تعداد اعضای این خانواده ها حدود 60 زن و کودک برآورد می شود. نهادهای بشردوستانه روز چهارشنبه برای تخلیه آنها از اردوگاه تلاش کردند اما بی نتیجه بود و همچنان 80 فرد مسلح فتح الاسلام در اردوگاه هستند.

درگیری میان ارتش و گروه فتح الاسلام از بیستم ماه مه گذشته (30 اردیبهشت) آغاز شد که در جریان آن تاکنون شمار زیادی از دوطرف و غیرنظامیان کشته شده اند.

از سوی دیگر، یک بمب امروز در مسیر گشتی نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل متحد "یونیفل" در جنوب لبنان منفجر شد و به گفته شبکه تلویزیونی العالم، حدود دویست گرم ماده "تی ان تی" به همراه یک نارنجک در کنار پل "القاسمیه" در نزدیک ورودی شمالی شهر "صور" کارگذاشته شده بود که در مسیر خودروی لندرور حامل نیروهای یونیفل منفجر شد.

برپایه این گزارش، دو نیروی تانزانیایی یونیفل سوار بر خودرو آسیب ندیدند و تنها زیان هایی جزئی به خودروی آنها وارد شد.

این بمب در جاده ارتباطی ساحلی شهر صور به شهرهای صیدا و بیروت منفجر شد که علاوه بر نیروهای یونیفل این جاده مورد استفاده شهروندان لبنانی نیز قرار می گیرد.

جنوب لبنان چند هفته پیش نیز شاهد انفجار در مسیر گشتی نیروهای اسپانیایی شرکت کننده در نیروهای یونیفل بود که در جریان آن شش نظامی اسپانیایی کشته و شمار دیگری زخمی شدند.