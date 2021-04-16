چرایی ساخت مرکز طبی کودکان ۲/هجوم خانواده ها به پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر، کمبود بیمارستانهای تخصصی و فوق تخصصی کودکان در کشور، باعث شده تا شاهد سرازیر شدن کودکان بیمار به پایتخت و به خصوص مرکز طبی کودکان باشیم. کافی است چند دقیقهای در مقابل این مرکز توقف کنید تا شلوغی این بیمارستان را از نزدیک ببینید. شرایط برخی بیماران به گونهای است که بعضاً نیاز به بستری پیدا میکنند و خانوادههای آنان نیز لاجرم، شب را در وسیله نقلیه سپری میکنند.
همه این مشکلات باعث شد تا مسئولان دانشگاه علوم پزشکی تهران به فکر احداث مرکز طبی کودکان شماره ۲ بیافتند و استارت آن را از چند سال قبل زدند. حالا به نظر میرسد که در ماههای پایانی تکمیل این پروژه هستیم که در جنوب تهران بنا شده است.
۷۰ درصد مراجعان مرکز طبی کودکان از مناطق محروم می آیند
رضا شروین بدو رئیس مرکز طبی کودکان، در خصوص تحویل پروژه مرکز طبی کودکان شماره ۲ در دو فاز زمانی، اظهار داشت: مرکز طبی کودکان شماره ۲ خدمت بزرگی به سلامت کودکان در مناطق جنوبی تهران خواهد داشت. این بیمارستان با دارا بودن ۲۵۰ تخت به صورت یکپارچه با مرکز طبی کودکان فعلی مدیریت خواهد شد و مرکزی مستقل نخواهد بود.
وی با اشاره به نزدیک بودن فاز زمانی تحویل این بیمارستان از ضرورت تمرکز بر تأمین نیروی انسانی این بیمارستان سخن گفت و افزود: امید است مرکز طبی کودکان شماره ۲ به انجام توسعه برخی خدمات فوق تخصصی کودکان و همچنین مرکز تروما کودکان تهران اختصاص یابد و میبایست تقسیم بندی نیروها در هر دو بیمارستان به صورت متوازن، مدیریت و برنامه ریزی شود.
شروین بدو تصریح کرد: با افتتاح آن در واقع بیمارستان مرکز طبی کودکان از ۳۵۰ تخت به ۶۰۰ تخت افزایش ظرفیت خواهد داشت.
رئیس مرکز طبی کودکان، به حجم بالای مراجعات روزانه به مرکز طبی کودکان اشاره کرد و گفت: کمبود بیمارستان کودکان در سایر مناطق کشور، باعث شده با حجم زیادی از مراجعات بیماران به مراکز درمانی تهران مواجه باشیم.
وی با اعلام اینکه در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد بیماران مرکز طبی کودکان از مناطق محروم هستند، افزود: متأسفانه در پایتخت هم با کمبود بیمارستان کودکان مواجه هستیم.
رئیس مرکز طبی کودکان بیمارستان امام خمینی (ره)، ادامه داد: در حال حاضر فقط پنج بیمارستان کودکان در تهران وجود دارد که پاسخگوی حجم مراجعات روزانه از اقصی نقاط کشور نیستند.
شروین بدو، بر ضرورت ساخت و تجهیز بیمارستان کودکان به منظور کاهش حجم مراجعات به مرکز طبی کودکان شد و گفت: نیاز است نسبت به توسعه بیمارستانهای کودکان در مناطق محروم اقدام شود.
روند تکمیل مرکز طبی کودکان شماره ۲
عباسعلی کریمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، در بازدید از روند تکمیل پروژه مرکز طبی شماره ۲ در جنوب تهران، راهاندازی مرکز طبی شماره ۲ در شرایط کرونایی را و در حالیکه پیامهای ناامیدکننده بسیار است، مصداق امیدواری حقیقی دانست و گفت: آماده شدن این پروژه ظرف مدت ۲ سال، نمونهای از فواید امیدواری است و میتواند قابلتوجه کسانی باشد که معتقدند در شرایط ناامیدی، امیدوار کردن زیاد، گول زدن است.
وی با بیان اینکه اکنون نوبت دانشگاه است که باانگیزه و بهسرعت، به تعهدات خود در تأمین نیروی انسانی و تجهیزات و… عمل کند افزود: با توجه به اینکه ماههای پایان کار دولت است؛ ممکن است برخی، کار را زمین بگذارند. ولی ما در دانشگاه این کار را نمیکنیم و دانشگاه را خانه خود میدانیم و معتقدیم باید از همه ظرفیتها استفاده کنیم و با همان سرعتی که مهندس مطهری در ساخت پروژه داشتند؛ مراحل راهاندازی بیمارستان را تکمیل کنیم.
کریمی مرکز طبی ۲ را نمونهای از خدمت ناب بیان کرد و گفت: خدمتی که در این مرکز، در جنوب شهر تهران ارائه میشود؛ خدمت ناب است و هیچ شبهای ندارد و از همه همکاران دانشگاه میخواهم کمک کنند این پروژه زودتر وارد چرخه خدمترسانی شود. من تجربه راهاندازی مرکز قلب رادارم و میدانم که راه افتادن این مرکز فقط اراده و انگیزه قومی میخواهد که همکاران این پروژه از چنین روحیهای برخوردارند.
وی با اشاره به تأمین دیگر موارد ضروری راهاندازی پروژه افزود: برای تأمین دستگاه سیتیاسکن در حال پیگیری هستیم. برای نیروی انسانی پزشک و غیرپزشک نیز در حال برنامهریزی هستیم و از این نظر مشکلی نداریم؛ اگر هم با مشکلی مواجه شویم آن را حل میکنیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران ابراز امیدواری کرد پیش از تغییر دولت این پروژه به بهرهبرداری برسد.
وی گفت: همکاران من در دانشگاه علوم پزشکی تهران تا آخرین لحظهای که مسئولیت دارند کار را زمین نمیگذارند و با جدیت راهاندازی این پروژه را پیگیری میکنیم.
تشریح روند ۲ ساله تکمیل پروژه
آزاده چترروز مدیر مالی دانشگاه علوم پزشکی تهران، به تاریخچه ساخت این مرکز اشاره کرد و گفت: ۱۱ تیر ۱۳۹۶ شهرداری ۵ هزار مترمربع فضایی که بیمارستان در آن احداث شده است را به دانشگاه اهدا کرد. با رایزنیهای مسئولان دانشگاه ۱۶۲ هزار مترمربع دیگر افزون بر این ۵ هزار مترمربع به این مجموعه اضافه شد و در اختیار دانشگاه قرار گرفت تا با استقرار دانشکدهها، پارک علم و فناوری و داروخانه، این مجموعه یکی از پردیسهای دانشگاه علوم پزشکی تهران شود.
وی افزود: اول مهر ۹۷ قراردادی برای ساخت بیمارستان با رئیس دانشگاه امضا شد و از دانشگاه خواسته شد که فقط در تأمین تجهیزات مورد نیاز این مرکز کمک کند. در نهایت تا فروردین ۹۸ مجوزهای قانونی ساخت این پروژه اخذ و از همان تاریخ مراحل ساخت آن آغاز شد.
چترروز با بیان اینکه دانشگاه تاکنون برای این پروژه ۵۷ میلیارد تومان کمک کرده است، از پیشبینیهای لازم برای راهاندازی این مرکز خبر داد و گفت: تأمین نیروی انسانی، تجهیزات مورد نیاز، هتلینگ و انشعابات، IT و…، در دستور کار همکاران دانشگاه قرار دارد و بهزودی به این مجموعه اضافه میشود.
مدیر مالی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به زمانبندی بهرهبرداری از مرکز طبی کودکان ۲، افزود: ۸ بخش بستری شامل ۱۵۲ و بخش اورژانس تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۰، درمانگاه و ۵۰ درصد تختهای ویژه و اتاق عمل تا پایان خرداد ۱۴۰۰ و تحویل مابقی ظرفیت بیمارستان تا پایان تیر ماه ۱۴۰۰ پیشبینیشده که امیدواریم با پیگیری که در دانشگاه علوم پزشکی تهران صورت میگیرد، طبق این زمانبندی پیش برویم.
به کارگیری نیروهای بومی و با تجربه در مرکز طبی ۲
محمود بیگلر معاون توسعه مدیریت و برنامهریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی تهران، با اشاره به پیشبینی نیروی انسانی مورد نیاز این پروژه، گفت: از هزار و ۸۰۰ نفر سهمیه استخدامی، هزار نفر برای مراکز توسعه یافته دانشگاه در نظر گرفته شدهاند.
وی از به کارگیری نیروهای بومی و با تجربه در مرکز طبی کودکان ۲ خبر داد و افزود: تلاش میکنیم از نیروهای باتجربه شاغل در مراکز دیگر که در منطقه جنوب تهران و اسلامشهر ساکن هستند برای راهاندازی این بیمارستان استفاده کنیم و نیروهای جدید را جایگزین آنان کنیم.
بیگلر با تأکید بر استقرار مدیریت متمرکز در این پردیس، گفت: مراکزی که به اینجا منتقل میشوند دانشکدهها، پارک علم فناوری و داروخانه ۱۳ آبان و…، هستند که مأموریتهای متفاوتی دارند و لازم است از طریق مدیریت متمرکز مسائل پیرامون این مجموعه هماهنگ شود.
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