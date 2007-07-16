به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم عصر امروز در دیدار با سپهبد طلال بن محسن المنقاوی در ستاد مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران، افزود: متأسفانه در حال حاضر منطقه خاورمبانه درگیر مسائل ناامنی شده است که همکاری مشترک دو کشور، می تواند در کاستن از این مسئله کارساز باشد.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر نهاد ریاست جمهوری ادامه داد: حضور کشورهای بیگانه در منطقه به بهانه تروریسم، نه تنها موجب مهار آن نشده، بلکه سبب افزایش ناامنی نیز شده و مشکل های بیشتری را بر منطقه وارد آورده است.

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به شرایط کنونی خاورمیانه، ادامه داد: امروز موضوع «ناامنی» پیچیده تر از گذشته شده است.

مشاور رئیس جمهور متذکر شد: کشورهای ایران و عربستان به عنوان دو قدرت بزرگ و تأثیرگذار، می توانند نقشی اساسی و سازنده را در معادلات منطقه و خلیج فارس ایفا کنند.

احمدی مقدم در ادامه سخنانش با اشاره به مسائل مرزی که میان دو کشور وجود دارد، اظهار داشت: موضوع قاچاق انسان، ترانزیت مواد مخدر، و ... در درجه های نخست اهمیت قرار دارند.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران یادآور شد: در4 ماهه نخست سال جاری توانسته ایم کشف های خوبی را در محموله های حشیشی که به سمت عربستان حمل می شده، داشته باشیم.

فرمانده ناجا تصریح کرد: همکاری های آتی اطلاعاتی و عملیاتی در این زمینه، می تواند نتیجه های مثبت بیشتری را برای هر دو کشور به وجود آورد.

مشاور رئیس جمهور کشورمان افزود: از دیگر موردهای همکاری، تأمین امنیت مرزهای آبی خلیج فارس با تبادل تجربه ها و معلومات دو طرف در این زمینه است.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه ایران از تلاش های عربستان برای استحکام مرزی با عراق خبردار است، گفت: می توانیم تجربه هایی را که در این رابطه در مرزهایی همچون افغانستان داریم، در اختیار مرزبانان عربستانی بگذاریم.

احمدی مقدم با بیان علاقه مندی جمهوری اسلامی ایران برای بهبود روابط با عربستان صعودی، خواستار گسترش همکاری های ارتباطی، امنیتی و ... دو کشور شد.

مشاور رئیس جمهور با اشاره به وزن ایران و عربستان در منطقه و جهان اسلام، بیان داشت: همکاری دو کشور می تواند تأثیر مناسبی بر امنیت منطقه بگذارد.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشورمان در پایان با آرزوی موفقیت برای گروه مرزبانی عربستان صعودی، آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای هر گونه همکاری در زمینه های مورد نظر اعلام کرد.