۲۵ تیر ۱۳۸۶، ۱۹:۱۲

ایران پیشنهاد داد:

تشکیل اجلاس مشترک میان مرزبانان خلیج فارس

فرمانده مرزبانی ایران پیشنهاد داد اجلاسی مشترک میان مرزبانان خلیج فارس تشکیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ قاسم رضایی عصر امروز در جلسه دیدار سردار احمدی مقدم (مشاور رئیس جمهور) و سپهبد طلال بن محسن المنقاوی (فرمانده گارد مرزی عربستان صعودی) در ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: دومین اجلاس مشترک میان ایران و عربستان صعودی پیرامون مسائل مرزی دو کشور، خوشبختانه پس از دو سال وقفه، تشکیل شده است.

فرمانده مرزبانی ایران تصریح کرد: در بخشی از این اجلاس به بررسی مصوبه های پیشین و بازنگری برخی مصوبات اجلاس گذشته پرداخته شد.

رضایی افزود: در این اجلاس، ایران پیشنهاد برقراری ارتباط میان مرزبانان دو کشور در غالب مسابقه های ورزشی، بازدیدهای مرزی و برگزاری اجلاس مشترک میان مرزبانان را ارائه داده است.

فرمانده مرزبانی کشور خاطر نشان کرد: بنابر تصمیم های مشترک گرفته شده در سال 83 مقرر شده است که اجلاس مرزبانی میان دو کشور هرساله برگزار شود و تلاش بر این است که این روال ادامه یابد.

