تشکیل اجلاس مشترک میان مرزبانان خلیج فارس

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ قاسم رضایی عصر امروز در جلسه دیدار سردار احمدی مقدم (مشاور رئیس جمهور) و سپهبد طلال بن محسن المنقاوی (فرمانده گارد مرزی عربستان صعودی) در ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: دومین اجلاس مشترک میان ایران و عربستان صعودی پیرامون مسائل مرزی دو کشور، خوشبختانه پس از دو سال وقفه، تشکیل شده است.

فرمانده مرزبانی ایران تصریح کرد: در بخشی از این اجلاس به بررسی مصوبه های پیشین و بازنگری برخی مصوبات اجلاس گذشته پرداخته شد.

رضایی افزود: در این اجلاس، ایران پیشنهاد برقراری ارتباط میان مرزبانان دو کشور در غالب مسابقه های ورزشی، بازدیدهای مرزی و برگزاری اجلاس مشترک میان مرزبانان را ارائه داده است.

فرمانده مرزبانی کشور خاطر نشان کرد: بنابر تصمیم های مشترک گرفته شده در سال 83 مقرر شده است که اجلاس مرزبانی میان دو کشور هرساله برگزار شود و تلاش بر این است که این روال ادامه یابد.