ترکیه به آمریکا درباره حمایت تسلیحاتی از پ.ک.ک هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله گل در گفتگو با شبکه تلویزیونی ای تی وی ترکیه گفت :"شواهدی درباره کمک تسلیحاتی آمریکا به پ.ک.ک وجود ندارد، اما صحبت هایی در این باره مطرح است و ما خواستار شفاف سازی آمریکا در این مورد هستیم."

وی گفت : ما در جستجوهای خود در منطقه از تروریست ها تسلیحاتی را به دست آورده ایم و متوجه شده ایم که این تسلیحات قبلا از سوی آمریکا در اختیار ارتش عراق قرار گرفته و اکنون در دست تروریست ها است.

گل افزود : ما در حال مطالعه و بررسی موضوع هستیم اگر ثابت شود که آمریکا دست به این کار زده تمامی روابط دو جانبه از بین خواهد رفت.

وزیر خارجه ترکیه همچنین خبر داد که کشورش به همراه آمریکا در تلاش است تا جلوی کمک های مالی که به پ.ک.ک می شود را بگیرد. وی به منبع این کمک ها اشاره ای نکرد.