به گزارش خبرگزاری مهر، چهل و سومین جلسه ستاد استانی مقابله با بیماری کرونا به ریاست استاندار لرستان و با حضور اعضا به صورت ویدئو کنفرانس برگزار و در نهایت مصوبات این جلسه اعلام شد.

در این راستا مقرر شد که سازمان صنعت معدن و تجارت پیشنهادات خود را برای کمک به اصناف آسیب دیده از بیماری کرونا، جمع بندی و به دبیرخانه ستاد استانی برای طرح و پیگیری از طریق ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا ارسال کند.

مقرر شد که بانک ملی به عنوان رئیس شورای هماهنگی بانک‌های استان اقدامات و پیگیری‌های لازم را برای جلوگیری از اقدامات حقوقی با هدف ممانعت از برگشت چک‌های صادر شده توسط اصناف طی دو هفته اخیر (تعطیلات اصناف به دلیل شرایط قرمز) انجام دهد.

مقرر شد که دادگستری استان با توجه به تعطیلی دو هفته‌ای اصناف و مشاغل بر اساس مصوبه ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا، ترتیبی اتخاذ کند تا پایان وضعیت قرمز و تعطیلی اصناف، اقدامات قضائی و حقوقی بر روی چک‌های برگشت خورده اصناف اعمال نشود.

مقرر شد که سازمان صمت و اتاق اصناف از ظرفیت اتحادیه‌های صنفی در راستای تعطیلی مشاغل تعیین شده در شرایط قرمز استفاده کرده و این اتحادیه‌ها را موظف به همکاری کند.

به منظور جلوگیری از همزمانی مراسمات مربوط به دفن اموات در آرامستان ها، مقرر شد پزشکی قانونی از صدور همزمان جواز دفن خودداری کرده و در فواصل زمانی مشخص نسبت به صدور مجوزهای لازم اقدام کند.

با توجه به مصوبات ستاد ملی و استانی مدیریت بیماری کرونا هرگونه فعالیت مذهبی و فرهنگی در فضای مساجد به منظور برگزاری نمازهای جماعت یومیه، مراسم آئینی و مذهبی و … در شهرهای قرمز ممنوع است.

مقرر شد که دانشگاه علوم پزشکی در خصوص تجهیز و راه اندازی بلوک جدید بیمارستان شهدای هفتم تیر دورود و همچنین نصب دستگاه اکسیژن ساز جدید این بیمارستان اقدام لازم را در اسرع وقت به عمل آورد.

مقرر شد که همه مدیران کل و رؤسای دستگاه‌های استانی، واحدهای شهرستانی ذیربط خود را در خصوص حداکثر همکاری با ستادهای شهرستانی مدیریت بیماری کرونا (فرمانداری‌ها) توجیه کنند.

مقرر شد که در صورت عدم همکاری اهمال و کم کاری مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و همچنین مدیران شهرستانی با ستادهای مدیریت بیماری کرونا در استان و شهرستان‌ها، مدیران متخلف به تخلفات اداری و مراجع قضائی معرفی شوند.

با توجه به شرایط شیوع ویروس کرونا در شهرستان‌های استان مقرر شد؛ فرمانداران به عنوان رؤسای ستادهای شهرستانی مدیریت بیماری کرونا در خصوص دور کاری کارکنان همه دستگاه‌های اجرایی شهرستان تصمیم‌گیری کنند. بدیهی است اجرای دستورالعمل هوشمند محدودیت‌ها در فرمانداری‌ها و بخشداری‌های تابعه (دورکاری پرسنل) با صلاحدید فرماندار ذیربط انجام خواهد شد.

با توجه به روند افزایشی شیوع ویروس کرونا و قرمز بودن همه شهرستان‌های استان مقرر شد از روز شنبه ۲۸ فروردین لغایت روز دوشنبه ۳۰ فروردین به مدت ۳ روز به صورت آزمایشی با هدف سنجش تأثیر کاهش ساعات کار اداری بر روند شیوع بیماری، زمان فعالیت ادارات از ساعت ۹ صبح آغاز شود. بدیهی است پس از بررسی تأثیر برنامه فوق بر کاهش روند شیوع بیماری تصمیمات جدید اتخاذ و اطلاع رسانی خواهد شد.

مقرر شد که در جلسات آتی ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا، رؤسای شبکه‌های بهداشت و درمان شهرستان‌ها در محل فرمانداری حضور داشته باشند.

مقرر شد که با عنایت به عدم توجه اداره کل ورزش و جوانان استان به مصوبات ستاد ملی و استانی مدیریت بیماری کرونا در خصوص هماهنگی و اخذ مجوز از ستاد کرونا استان قبل از برگزاری مسابقات ورزشی، از این به بعد در صورت عدم توجه به دستورالعمل‌های مربوطه، مدیر کل ذیربط بر اساس مصوبات ستاد ملی و استانی به مراجع قضائی معرفی خواهد شد.

بدیهی است سایر ادارات استانی نیز می‌بایست قبل از برگزاری هرگونه تجمعی نسبت به هماهنگی و اخذ مجوز از ستاد مدیریت کرونای استان اقدام کنند.