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۲۷ فروردین ۱۴۰۰، ۳:۲۸

تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه

تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه

منابع فلسطینی بامداد جمعه از حمله هوایی و توپخانه ای رژیم صهیونیستی به نوار غزه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، منابع فلسطینی بامداد جمعه از تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه خبر دادند.

بر اساس این گزارش، توپخانه رژیم صهیونیستی نقطه‌ای در شرق منطقه «جحر الدیک» در نوار غزه را هدف قرار داد.

همچنین جنگنده‌های رژیم صهیونیستی «المنطقه الشرقیه» در شرق شهر غزه را بمباران کردند.

تاکنون از میزان خسارت و تلفات احتمالی این حملات جزئیاتی منتشر نشده است.

این در حالی است که منابع صهیونیستی پنج شنبه شب از به صدا درآمدن آژیر خطر در شهرک‌های صهیونیست نشین در فلسطین اشغالی خبر دادند.

بر اساس اعلام رسانه‌های صهیونیست، آژیر خطر در شهرک صهیونیست نشین سدیروت به صدا درآمد.

برخی منابع مدعی اصابت یک فروند راکت به فضای باز در اطراف این شهرک شدند.

کد مطلب 5190146

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